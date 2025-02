Der Rückversicherungskonzern Münchener Rück plant eine deutliche Steigerung der Kapitalrückführung an seine Aktionäre. Für das Geschäftsjahr 2024 soll die Dividende auf 20,00 Euro je Aktie angehoben werden, was einem bemerkenswerten Anstieg von 5,00 Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Erhöhung übertrifft die Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt mit einer Dividende von 16,50 Euro gerechnet hatten. Die Gesamtausschüttung des DAX-Unternehmens steigt damit auf 4,6 Milliarden Euro, was eine deutliche Steigerung gegenüber den 3,5 Milliarden Euro des Vorjahres darstellt. Diese großzügige Ausschüttungspolitik wird durch die positive Geschäftsentwicklung ermöglicht, die einen Gewinnzuwachs auf über 5 Milliarden Euro erwarten lässt.

Weiteres Aktienrückkaufprogramm bestätigt

Als zusätzlichen Baustein der Kapitalrückführung kündigte der Konzern ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm an. Im Zeitraum zwischen dem 30. April 2025 und der Hauptversammlung 2026 sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 2,0 Milliarden Euro erworben werden. Diese zurückgekauften Anteile werden anschließend eingezogen, was sich positiv auf den Wert der verbleibenden Aktien auswirken dürfte. Die detaillierten Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr werden in Kürze vorgelegt.

