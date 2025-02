Obsidian Energy verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 bemerkenswerte Erfolge mit einer Produktionssteigerung von 16 Prozent auf durchschnittlich 37.474 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d). Die Gesellschaft erwirtschaftete einen operativen Cashflow von 432 Millionen Dollar, was einer Steigerung von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz niedrigerer Rohstoffpreise - WTI-Öl lag bei 75,72 US-Dollar pro Barrel gegenüber 77,62 US-Dollar in 2023 - konnte das Unternehmen seine Position am Markt weiter ausbauen. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms wurden 4,5 Millionen Aktien für 41,7 Millionen Dollar zurückgekauft, was das Vertrauen in die eigene Geschäftsentwicklung unterstreicht.

Strategische Neuausrichtung für 2025

Für das erste Halbjahr 2025 plant Obsidian Energy eine strategische Neuausrichtung nach dem kürzlich angekündigten Verkauf der Pembina-Vermögenswerte an InPlay Oil Corp. für rund 320 Millionen Dollar. Die Transaktion umfasst 220 Millionen Dollar in bar sowie Aktien im Wert von 85 Millionen Dollar. Das Unternehmen prognostiziert für das erste Halbjahr 2025 eine Produktion von 33.300 bis 34.300 boe/d, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung der Peace River-Assets liegt. Die Investitionen von 185 bis 195 Millionen Dollar sollen hauptsächlich in die Exploration und Entwicklung der vielversprechenden Clearwater- und Bluesky-Formationen fließen, wo bereits beachtliche Fortschritte erzielt wurden.

Anzeige

Obsidian Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Obsidian Energy-Analyse vom 25. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Obsidian Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Obsidian Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Obsidian Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...