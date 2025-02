Ist der Kanye West Memecoin der nächste Rug Pull? Meme Index bietet sicherere Investments!

In der vergangenen Woche haben sich Gerüchte verbreitet, dass der Künstler Kanye West seinen eigenen Memecoin in Zusammenarbeit mit dem Ex-Binance-Geschäftsführer Changpeng Zhao auf der Binance Smart Chain herausbringen wird. Dennoch warnen die ersten Krypto-Experten bereits vor einem möglichen Rug Pull.

Zeitgleich konnte der Vorverkauf der neuen Krypto-Fonds von Meme Index mittlerweile fast 4 Mio. USD einwerben, um deutlich strategischere Memecoin- und Krypto-Investments mithilfe von diversifizierten Fonds zu ermöglichen, welche Betrüger leichter herausfiltern und zudem passive Einkommen freischalten können.

Nicht selten ist es auf dem Kryptomarkt vorgekommen, dass mithilfe von Stars Memecoins herausgegeben wurden, die auch als sogenannte Celebrity-Token bekannt sind. Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass die meisten von ihnen durch Betrüger gekapert wurden. Die Stars selbst haben dann mehrheitlich jede Schuld von sich verwiesen.

Auch die Frustration der Investoren hat zugenommen, da diese Persönlichkeiten ihren Ruf nutzen, um für schnelle Gewinne auf Kosten der Kleinanleger sorgen. In diesem Zusammenhang haben sich zudem Zweifel an der Legitimität des Memecoin-Marktes verbreitet.

Mithilfe von Meme Index soll solchen Risiken jedoch begegnet werden. Dies wird unter anderem durch einen Korb aus mehreren Coins und die Auswahl durch die Gemeinschaft ermöglicht, welche wesentlich leichter mit der Flut an täglich startenden Memecoins im Umfang von Zehntausenden zurechtkommt.

Erhältlich sind diese Krypto-Fonds ausschließlich über die eigenen $MEMEX-Coins, welche noch im Presale für einen Preis in Höhe von 0,0165556 USD erhältlich sind. Dieser wird jedoch schon in weniger als 35 Stunden erneut erhöht, wenn die aktuelle Vorverkaufsrunde abgeschlossen wurde.

Kanye Wests plant einen Memecoin zu starten

Seit der vergangenen Woche hat der umstrittene Rapper Ye behauptet, dass er bald einen eigenen Memecoin starten wird. Dieser sollte wie seine Kleidungsmarke Yeezy den Namen YZY erhalten.

Allerdings verlieft die Markteinführung außerordentlich chaotisch, mit unberechenbaren X-Posts, rassistischen Äußerungen und einer selbsternannten Nazi-Haltung. So hat der Rapper auch einen Swasticoin angekündigt.

Somit konnte Kanye West für Schlagzeilen sorgen. Zum Schluss hat er dann jedoch behauptet, dass er seinen Twitter-Account nicht mehr kontrollieren würde. Zudem wurden fast alle seine vorherigen Beiträge gelöscht.

Auf Polymarket wurde dafür sogar eine eigene Wette erstellt, die zeitweise von mehr als 74 % ausgegangen ist. Mittlerweile ist diese jedoch wieder auf 26 % gefallen, nachdem die Löschungen auf seinem Profil erfolgt sind.

Wird Kanye West einen Coin im Februar starten? | Quelle: Polymarket

Sollte Ye seinen eigenen Memecoin auf einem vom Promi-Coins überschwemmten Markt starten, so könnte er sich ähnlich wie andere zuvor entwickeln. Diese haben meist nur einen kurzen impulsiven Anstieg verzeichnet, bevor sie rapide gefallen sind.

Laut einem Bericht könnte Ye die Tokenomics von dem $TRUMP-Coin übernehmen, bei dem die Entwickler 80 % der Gesamtversorgung der Token kontrollieren. Jedoch sehen viele Investoren darin eine große Gefahr für Rug Pulls. Andere hoffen hingegen, dass sie mit einem schnellen Ein- und Ausstieg daraus Profit schlagen können.

Memecoin-Investoren, wenn sie von dem Kanye West Memecoin hören | Quelle: r/solana

Erst vor Kurzem haben einige Memecoin-Investoren bei dem mit der Unterstützung des argentinischen Präsidenten Javier Milei beworbenen Libra-Coin hohe Verluste erlitten. Sie erinnert die geplante Markteinführung von Ye an die zahlreichen anderen Betrüger, welche die Prominenten nur für schnelle Gewinne missbrauchen.

Meme Index kann Memecoin-Investments sicherer gestalten

Die Memecoins konnte schon eine Marktkapitalisierung von mehr als 120 Mrd. USD erreichen. Damit dies wieder möglich ist, muss sich die Branche jedoch von den betrügerischen Projekten lösen, um zu einer neuen Vertrauenswürdigkeit zu gelangen.

Derzeit kann jeder innerhalb kürzester Zeit ganz einfach einen eigenen Memecoin starten, was es natürlich auch für die Betrüger leichter gestaltet hat. Aus diesem Grunde riskiert die Branche jedoch einen weiteren Verlust des Vertrauens und gar der Bedeutung.

Eine sicherere Alternative sollen hingegen die Krypto-Fonds von Meme Index bieten. Denn diese teilen die Investments über einige der vielversprechendsten Coins auf, um somit die Risiken zu verringern und die Chancen zu vermehren.

https://twitter.com/memecoin_index/status/1891288106386739321

Von Meme Index werden vier verschiedene Indizes bereitgestellt, die eine unterschiedlich hohe Volatilität haben, welche sich wiederum auf die Chance und das Risiko auswirkt.

Meme Titan Index: Top-Memecoins mit geringster Volatilität wie DOGE, SHIB und PEPE mit Marktkapitalisierungen über 1 Mrd. USD

Top-Memecoins mit geringster Volatilität wie DOGE, SHIB und PEPE mit Marktkapitalisierungen über 1 Mrd. USD Moonshot Index: Memetoken mit Marktkapitalisierungen zwischen 250 Mio. USD und 1 Mrd. USD sowie besten Chancen auf den Aufstieg in den Meme Titan Index

Memetoken mit Marktkapitalisierungen zwischen 250 Mio. USD und 1 Mrd. USD sowie besten Chancen auf den Aufstieg in den Meme Titan Index Midcap Index: Riskantere Token mit Marktkapitalisierungen von 50 bis 250 Mio. USD und einem enormen Steigerungspotenzial

Riskantere Token mit Marktkapitalisierungen von 50 bis 250 Mio. USD und einem enormen Steigerungspotenzial Meme Frenzy Index: Spekulativste Coins mit der größten Chance und dem höchsten Risiko sowie Bewertungen unter 50 Mio. USD

Die strukturierten Optionen eröffnen für Anleger die Möglichkeit, sich mit einem geringeren Risiko in diesem Sektor mit seinem explosiven Wachstumspotenzial zu engagieren.

Bitwise-CIO sieht in Index-Investments die Zukunft

Matt Hougan, der Bitwise-CIO, hat in der vergangenen Woche geäußert, dass seiner Ansicht nach das indexbasierte Investieren die beste Lösung für die Krypto-ETF-Branche sei, welche noch ein großes Wachstum erreichen sollen. Dies könnte auch schon bald zu einem Memecoin-Index-ETF führen.

Für langfristig stabilere Rendite als Einzelinvestment könnte ein Memecoin-Index-ETF den nächsten logischen Schritt darstellen. In dieser Hinsicht ließe sich Meme Index mit seinen Angeboten möglicherweise als nützliches Modell für die Strukturierung eines solchen Memecoin-ETFs verwenden.

Jedoch kann das noch Jahre dauern. Dennoch können Investoren schon jetzt in den Presale von Meme Index einsteigen, der schon bald auf den Markt kommen wird. Zugang zu diesen erhalten allerdings ausschließlich die Inhaber des eigenen $MEMEX-Coins.

So können Sie die $MEMEX-Coins mit Rabatt kaufen

Für den Kauf der $MEMEX-Coins öffnen Sie die Website von Meme Index und synchronisieren anschließend eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet mit dieser. Danach können Sie über das Zahlungsinterface mit den Kryptowährungen USDT, ETH, BNB und mit einer Bankkarte mit Fiatwährungen bezahlen.

Der $MEMEX-Coin gewährt seinen Inhabern außerdem Abstimmungsrechte bei der Governance, sodass damit die Zusammensetzung der Fonds bestimmt wird. Sicherheitshalber wurden die Smart Contracts von den Blockchain-Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof überprüft.

Mit der Gemeinschaft von Meme Index können Sie über X und Telegram interagieren, wo auch schnell die neuesten Updates über das Projekt geteilt werden.

Jetzt mehr über Meme Index erfahren!

