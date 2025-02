Die OPEX Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen der nächsten Generation für die Automatisierung von Lager-, Dokumenten- und Postprozessen, wird seine neuesten Fortschritte im Bereich Güter-zu-Person-Technologie (G2P) und automatisierte Lager- und Bereitstellungssysteme (AS/RS) auf der LogiMAT, Europas größter internationaler Fachmesse für Intralogistiklösungen und Prozessmanagement, vorstellen.

"Wir freuen uns darauf, unser Know-how und unsere branchenführenden Automatisierungslösungen auf der LogiMAT zu präsentieren", so Drew Stevens, Vice President, Global Business Development und Marketing, bei OPEX. "Wir vereinen generationsübergreifende Branchenexpertise, ein Engagement für Innovationen zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse und eine nachweisliche Erfolgsbilanz erstklassiger Automatisierungslösungen."

Auf der LogiMAT, die vom 11. bis 13. März 2025 auf dem Messegelände Stuttgart, Deutschland, stattfindet, wird OPEX Automatisierungstechnologien präsentieren, die die Effizienz in Lagern und Distributionszentren rund um den Globus revolutionieren. Gleichzeitig feiert das Unternehmen 50 Jahre Innovationsarbeit im Bereich Automatisierung.

OPEX-Experten werden auf der LogiMAT in Halle 5, Stand 5B27 vertreten sein, um mit den Besuchern in Kontakt zu treten und Automatisierungslösungen zu demonstrieren, die darauf ausgerichtet sind, Abläufe zu rationalisieren, die Effizienz zu verbessern und die Produktivität zu steigern:

Infinity - Mit unübertroffener Speicherdichte, Konfigurierbarkeit und Flexibilität ist Infinity AS/RS die ideale Lösung für Unternehmen, die Micro-Fulfillment, Omni-Channel-Distribution, Filialnachschub und E-Commerce abwickeln. Kabellose iBOT -Roboter liefern das Inventar schnell und effizient direkt an die Bediener.

- Mit unübertroffener Speicherdichte, Konfigurierbarkeit und Flexibilität ist Infinity AS/RS die ideale Lösung für Unternehmen, die Micro-Fulfillment, Omni-Channel-Distribution, Filialnachschub und E-Commerce abwickeln. Kabellose iBOT -Roboter liefern das Inventar schnell und effizient direkt an die Bediener. Perfect Pick AS/RS Perfect Pick wurde für eine hohe Lagerdichte ohne Einbußen bei der Effizienz entwickelt. Die Lösung ist vollständig konfigurierbar und optimiert die vertikale Lagerfläche, um Inventar mithilfe von iBOTs innerhalb bestehender Flächen zu lagern und zu kommissionieren.

AS/RS Perfect Pick wurde für eine hohe Lagerdichte ohne Einbußen bei der Effizienz entwickelt. Die Lösung ist vollständig konfigurierbar und optimiert die vertikale Lagerfläche, um Inventar mithilfe von iBOTs innerhalb bestehender Flächen zu lagern und zu kommissionieren. Sure Sort X - Das automatisierte Sortiersystem verarbeitet nahezu 100 der vom Kunden sortierbaren Artikel bis zu 9 Kilogramm und sortiert diese in eine konfigurierbare Anordnung unterschiedlicher Behältergrößen und -typen, wobei ein Durchsatz von bis zu 2.100 Artikeln pro Stunde aufrechterhalten wird.

Für weitere Informationen zu OPEX auf der LogiMAT, oder um einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch mit einem OPEX-Experten zu vereinbaren, besuchen Sie https://www.opex.com/logimat/.

Mit einer wachsenden Zahl von Kunden in ganz Europa, dem Nahen Osten und Asien betreibt OPEX eine europäische Zentrale in Duisburg, Deutschland. Die Einrichtung dient als zentraler Knotenpunkt für Kunden und Partner, um die Lagerautomatisierungs- sowie Dokumenten- und Postautomatisierungstechnologien von OPEX zu testen und zu erleben Lösungen, die darauf ausgelegt sind, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Effizienz der Infrastruktur zu steigern.

Das umfassende Technologieportfolio von OPEX ermöglicht es Kunden weltweit, Arbeitsabläufe zu optimieren, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern.

Über OPEX

Die OPEX Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, einzigartigen Automatisierungslösungen der nächsten Generation für die Automatisierung von Lager-, Dokumenten- und Postprozessen. Mit Hauptsitz in Moorestown, New Jersey, und Niederlassungen in Pennsauken, New Jersey, Plano, Texas, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt OPEX fast 1.600 Mitarbeiter, die kontinuierlich maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen neu konzipieren und bereitstellen, die die geschäftlichen Herausforderungen von heute und in Zukunft lösen. Im Jahr 2025 feiert das Unternehmen sein 50-jähriges Jubiläum unter der Führung und im Besitz mehrerer Generationen der Familie Stevens.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250224812440/de/

Contacts:

Laura Evans

levans@opex.com

+1.856.727.1100 x 5012