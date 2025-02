MarketVector Indexes ("MarketVector"), ein globaler Indexanbieter, der insbesondere für seine thematischen und faktorbasierten Indizes Anerkennung genießt, und XENIX, der Indexinhaber, der für seine ETF-Ratings und -Auszeichnungen in Europa bekannt ist, haben den "Dividenden 500 Index" aufgelegt, der offiziell als MarketVectorTM XENIX Global Dynamic Dividends 500 Index bekannt ist. Dieser Benchmark unterstützt europäische ETF-Emittenten und Finanzproduktentwickler durch die Auswahl der 500 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite in Industrie- und Schwellenländern.

"Unser Ziel bestand darin, einen breit angelegten Weltindex mit 500 dividendenstarken Titeln zu entwickeln. Unseren eigenen Recherchen zufolge ist dieser globale Dividendenaktienindex der weltweit erste und einzige Index mit hoher Dividendenrendite, der 500 Aktien mit überdurchschnittlichen Dividenden in einer breiten Benchmark für Industrie- und Schwellenländer kombiniert", sagte Dr. Markus Thomas, Gründer und CEO von XENIX. "Wir setzen auf Qualitäts- und Momentumfilter, um hohe Dividendenrenditen mit der Performance der globalen Aktienmärkte zu kombinieren."

Der Dividends 500 Index soll als neuer Maßstab für globale Investitionen mit hoher Dividende dienen. Er basiert auf einem qualitätsorientierten Auswahlverfahren, bei dem hohe Dividendenerträge und Kursdynamik in einer weltweit diversifizierten Benchmark von 500 Aktien priorisiert werden. Er wird das Flaggschiff einer wachsenden Indexfamilie sein.

"Allein die Berechnung der jährlichen Dividendenrenditen in Euro für bis zu 5.000 verschiedene Aktien, die 2024 eine Dividende ausschütteten und theoretisch für unseren globalen Dividendenindex mit 500 Aktien in Frage kommen könnten, war eine wichtige und monumentale Aufgabe", sagte Thomas Kettner, Chief Operating Officer bei MarketVector. "Dieser konsequente interne Prozess ermöglichte es uns jedoch, klare Qualitätskriterien und Auswahlfilter festzulegen. Im Ergebnis haben wir einen stabilen und wirklich globalen 500-Aktien-Dividendenindex erstellt, der im Rahmen von Backtests für die Jahre 2023 und 2024 durchweg eine Brutto-Index-Dividendenrendite von über 5 pro Jahr erzielte."

Über MarketVector Indexes

MarketVector IndexesTM ("MarketVector") ist ein regulierter Benchmark-Administrator in Europa, der in Deutschland eingetragen und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert ist. MarketVector führt Indizes unter den Namen MarketVectorTM MVIS® und BlueStar®. Die Mission von MarketVector besteht darin, die Innovationen im Bereich der Indizes weltweit zu beschleunigen. MarketVector ist insbesondere für seine breite Palette an thematischen Indizes, seine langjährige Expertise auf dem Gebiet der an Sachwerte gebundenen Aktienindizes und seine bahnbrechende Indexfamilie für digitale Vermögenswerte bekannt. MarketVector ist stolz darauf, mit mehr als 25 Emittenten von Exchange Traded Products (ETP) und Indexfondsmanagern in Märkten auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, die ein verwaltetes Vermögen von mehr als 55 Milliarden US-Dollar verwalten.

Über XENIX®

XENIX ist Ersteller und Eigentümer des The Dividends 500 Index und zudem Anbieter von qualitativen ETF-Ratings, ETF-Auswahl-Daten und institutionellen Beratungsdiensten sowie Herausgeber der XENIX ETF AWARDS und ETF-Publikationen. Die qualitativen ETF-Ratings von XENIX decken den europäischen ETF-Markt vollständig ab.

