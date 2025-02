Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_gbm_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) freut sich, seine Anerkennung bei den Global Brands Magazine (GBM) Awards 2025 bekanntzugeben, wo das Unternehmen als "Best CFD Broker, APAC 2025" und für das "Best Forex Affiliate Program, Global 2025" ausgezeichnet wurde.Diese Auszeichnungen unterstreichen das Engagement von Vantage bei der Entwicklung innovativer Lösungen und der Förderung starker Partnerschaften auf den Finanzmärkten.Global Brands Magazine (GBM) ist eine führende Publikation, die sich der Anerkennung von Spitzenleistungen in verschiedenen Branchen widmet. Mit den GBM Awards, die bereits zum dreizehnten Mal verliehen werden, werden Marken ausgezeichnet, die in ihren jeweiligen Branchen herausragende Leistungen, außergewöhnlichen Service und einen visionären Ansatz bewiesen haben.Mit den Forex Awards, die jährlich von GBM vergeben werden, werden Broker ausgezeichnet, die erstklassige Handelserfahrungen, technologische Fortschritte und einen hervorragenden Kundenservice bieten. Ein spezielles externes Forschungsteam war für die Bewertung der Nominierten verantwortlich. Vantage zeichnete sich durch sein bemerkenswertes Engagement für Qualität, Markenbildung und Innovation im Bereich des Forex- und CFD-Handels aus.Die Auszeichnung als "Bester CFD-Broker, APAC 2025" unterstreicht die Bemühungen von Vantage, die Handelsumgebung, die technologische Infrastruktur und die Bildungsressourcen zu verbessern, um Trader aller Ebenen zu unterstützen.Der Fokus auf niedrige Latenzzeiten, wettbewerbsfähige Spreads, Multi-Asset-Handel und außergewöhnlichen Kundensupport hat Vantage zu einem anerkannten Broker gemacht, der eine nahtlose, transparente und effiziente Handelserfahrung bietet.Die Auszeichnung "Best Forex Affiliate Program, Global 2025" unterstreicht das Engagement von Vantage für den Aufbau lohnender Partnerschaften mit Affiliates. Über sein Partnerprogramm bietet Vantage seinen Partnern:- Wettbewerbsfähige Provisionsstrukturen, die das Verdienstpotenzial optimieren sollen- Erweiterte Nachverfolgungs- und Berichtstools für vollständige Transparenz- Umfassende Marketingunterstützung- Ein engagiertes Affiliate-Management-Team zur Unterstützung der PartnerMarc Despallieres, CEO von Vantage Markets, äußerte sich zu dieser Anerkennung: "Diese Anerkennungen des Global Brands Magazine spiegeln unser Engagement für herausragende Leistungen sowohl beim Trading als auch bei unseren Partnerschaften wider. Wir sind bestrebt, unseren Kunden ein qualitativ hochwertiges Handelsumfeld zu bieten und unseren Partnern effektive Tools und den Support zu bieten, den sie brauchen, um ihr Geschäft auszubauen. Diese Anerkennung spornt uns an, weiter daran zu arbeiten, die Grenzen von Innovation und Service auf den Finanzmärkten zu verschieben."Die Auszeichnungen sind eine Bestätigung für das Engagement von Vantage, Händlern modernste Lösungen, Transparenz und einen kundenorientierten Ansatz zu bieten. Während sich das Unternehmen weltweit weiterentwickelt, konzentriert es sich weiterhin auf die Verbesserung seines Angebots, die Förderung starker Partnerschaften und die Aufrechterhaltung hoher Standards in der Forex- und CFD-Branche.Weitere Informationen zu den preisgekrönten Dienstleistungen und Partnerschaftsprogrammen von Vantage finden Sie unter Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_gbm_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25).Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_gbm_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageWichtiger Hinweis: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Vantage in irgendeiner Rechtsordnung dar, in denen Vantage nicht zugelassen ist. Die Dienstleistungen von Vantage sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und unterliegen lokalen gesetzlichen Anforderungen. Bevor Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, informieren Sie sich bitte über Ihre lokalen Vorschriften, um sicherzustellen, dass Sie hierzu berechtigt sind.RISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2621169/Vantage_Markets_Recognized_Global_Brands_Magazine_Awards_2025.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-markets-bei-global-brands-magazine-awards-2025-ausgezeichnet-302385450.htmlPressekontakt:Steven Xie,steven.xie@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100929073