Die verbesserte Lösung ermöglicht Compliance-Führungskräften Einblicke, um die Wirksamkeit des Programms zu optimieren und die Kapitalrendite zu steigern

LRN Corporation, ein führender Anbieter von Ethik- und Compliance (E&C) Lösungen, gab heute den Neustart seiner Catalyst Reveal-Lösung bekannt, die im März verfügbar sein wird. Mit einer erweiterten intuitiven Benutzeroberfläche und seiner Insights-First-Analytik vereinfacht Catalyst Reveal die dynamische Datenexploration für Ethik- und Compliance-Führungskräfte und stellt Organisationen Echtzeitprogramme und umsetzbare Erkenntnisse zur Verfügung, um die Risiken zu verwalten und die Wirkung von Compliance-Programmen zu messen, zu verbessern und zu demonstrieren.

Entwickelt mit gemeinschaftlichem Feedback von der Gemeinschaft der E&C-Führungskräfte von LRN schließt Catalyst Reveal nun die kritischen Lücken in bestehenden Analyselösungen. Die Compliance-Teams stehen heute unter dem Druck, die Wirksamkeit von Programmen nachzuweisen und die neu auftretenden Risiken zu beeinflussen und zu antizipieren und die Berichterstattung für Führungskräfte und Aufsichtsbehörden zu optimieren. Catalyst Reveal wurde strategisch angelegt, um diese Herausforderungen anzugehen und eine nahtlose und auf die einzigartigen Arbeitsabläufe von Compliance-Experten zugeschnittene Erfahrung bereitzustellen bei der die Erkenntnisse an erster Stelle stehen.

"Wir haben viel Zeit darauf verwendet, eng mit Compliance-Verantwortlichen zusammenzuarbeiten, um ihre sich entwickelnden Bedürfnisse und die Lücken in bestehenden Analyselösungen zu verstehen", so Kevin Michielsen, CEO von LRN Corporation. "Catalyst Reveal ist die einzige Insights-First-Analyselösung, die speziell für die Verwaltung von Compliance-Programmen entwickelt wurde. Die neuesten Innovationen spiegeln unser großes Engagement für den Fortschritt in der Analysetechnologie wider, die entwickelt wurde, um einen beispiellosen Einblick in die Programmleistung und die Auswirkungen der ethischen Kultur auf Organisationen zu bieten und die Risikoüberwachung für E&C-Führungskräfte zu vereinfachen."

Zu den neuen Merkmalen der Catalyst Reveal-Lösung gehören

Verfeinerte Benutzererfahrung : Elegante, neu strukturierte Benutzeroberfläche verbessert die Benutzerfreundlichkeit und sorgt durch dynamische Visualisierungen und vorgefertigte Warnungen, die sofort auffallen, für wichtige Erkenntnisse. Die Benutzer können jetzt ein breiteres Spektrum an Metriken in Echtzeit überwachen, um neu auftretende Risiken zu verfolgen, bevor sie eskalieren.

: Elegante, neu strukturierte Benutzeroberfläche verbessert die Benutzerfreundlichkeit und sorgt durch dynamische Visualisierungen und vorgefertigte Warnungen, die sofort auffallen, für wichtige Erkenntnisse. Die Benutzer können jetzt ein breiteres Spektrum an Metriken in Echtzeit überwachen, um neu auftretende Risiken zu verfolgen, bevor sie eskalieren. Historische Trendverfolgung : Geht durch Überwachung wichtiger Compliance-Kennzahlen im Laufe der Zeit über die Single-Point-in-Time-Analyse hinaus, um wertvolle Perspektiven auf die Wirksamkeit von Programmen und die Entwicklung der Kapitalrendite aufzudecken. Liefert gebrauchsfertige Berichte mit Analysen, die im Backend durchgeführt werden keine Klicks erforderlich.

: Geht durch Überwachung wichtiger Compliance-Kennzahlen im Laufe der Zeit über die Single-Point-in-Time-Analyse hinaus, um wertvolle Perspektiven auf die Wirksamkeit von Programmen und die Entwicklung der Kapitalrendite aufzudecken. Liefert gebrauchsfertige Berichte mit Analysen, die im Backend durchgeführt werden keine Klicks erforderlich. Maßgeschneiderte Einblicke : Branchenübliche Business-Analysetechniken werden automatisiert, um personalisierte und auf die einzigartigen Bedürfnisse der Organisationen abgestimmte Erkenntnisse zu liefern. Mit Catalyst Reveal können Organisationen auf die Einblicke über mehr als 200 Datenpunkte hinweg zugreifen. Benutzer können ihre Human Resource Information System (HRIS) Daten integrieren. Dies ermöglicht eine individuelle Analyse wichtiger E&C-Trends.

: Branchenübliche Business-Analysetechniken werden automatisiert, um personalisierte und auf die einzigartigen Bedürfnisse der Organisationen abgestimmte Erkenntnisse zu liefern. Mit Catalyst Reveal können Organisationen auf die Einblicke über mehr als 200 Datenpunkte hinweg zugreifen. Benutzer können ihre Human Resource Information System (HRIS) Daten integrieren. Dies ermöglicht eine individuelle Analyse wichtiger E&C-Trends. Benchmarking und Vergleiche : Catalyst Reveal umfasst den umfangreichen Datenbestand von LRN und externe Branchen-Benchmarks. Die Plattform kann mehr als 40 KPIs gleichzeitig verfolgen, umsetzbare Empfehlungen basierend auf Best Practice-Methoden bereitstellen und Organisationen in die Lage versetzen, ihre Leistung mit denen ihrer Branchenkollegen zu vergleichen.

: Catalyst Reveal umfasst den umfangreichen Datenbestand von LRN und externe Branchen-Benchmarks. Die Plattform kann mehr als 40 KPIs gleichzeitig verfolgen, umsetzbare Empfehlungen basierend auf Best Practice-Methoden bereitstellen und Organisationen in die Lage versetzen, ihre Leistung mit denen ihrer Branchenkollegen zu vergleichen. Echtzeitwarnungen : Mit konfigurierbaren Warnungen für mehr als 47 Metriken, KPIs und Datenpunkte können die Compliance-Teams kritische Programmbereiche proaktiv überwachen und Benachrichtigungen über Anomalien erhalten.

: Mit konfigurierbaren Warnungen für mehr als 47 Metriken, KPIs und Datenpunkte können die Compliance-Teams kritische Programmbereiche proaktiv überwachen und Benachrichtigungen über Anomalien erhalten. Nahtlose Datenexporte: Unmittelbarer Export beliebiger Ansichten und Dashboards in PowerPoint, Image, PDF und Rohdatenformate, um das Teilen von Berichten zum Kinderspiel zu machen.

"Wir führen fortschrittliche Technologie ein, die KI-gestützte Erkenntnisse und Data Science-Methoden nutzt, um neu zu definieren, wie E&C-Fachleute mit Daten umgehen", so Justin Garten, Senior Director of AI and Data Science bei LRN. "Indem wir uns auf die Entwicklung von Fähigkeiten konzentrieren, die Daten-Drill-Downs, Korrelationen und Benchmarking zugänglicher machen, haben wir nun eine Best-in-Class-Lösung für die proaktive globale Verwaltung von E&C-Programmen geschaffen."

Die verbesserte Catalyst Reveal-Lösung spiegelt das Engagement von LRN wider, Organisationen zu unterstützen, stärkere und effektivere E&C-Programme zu entwickeln. Catalyst Reveal nutzt die neuesten Innovationen im Bereich Analytik, um sicherzustellen, dass Compliance-Führungskräfte zur richtigen Zeit über die richtigen Erkenntnisse verfügen um die Compliance zu erhöhen, die Risiken zu mindern und stärkere ethische Arbeitsplatzkulturen zu fördern.

Die neuen Merkmale von Catalyst Reveal werden im März 2025 verfügbar sein. Um zu sehen, wie Innovationen von LRN die Landschaft des E&C-Programmmanagements verändern, besuchen Sie uns bitte unter lrn.com.

Über LRN Corporation

LRN ist das weltweit größte engagierte Ethik- und Compliance-Unternehmen, das mehr als 30 Millionen Menschen jedes Jahr weltweit aufklärt und ihnen hilft, sich im komplexen rechtlichen und regulatorischen Umfeld zurechtzufinden und ethische Kulturen zu fördern. Als eines der wachstumsstärksten Unternehmen gemäß Inc 5000-Liste unterstreichen das Wachstum und die Wirkung von LRN unser Engagement für Exzellenz und Innovation bei der Förderung ethischer Geschäftspraktiken. Unsere Kombination praktischer Analysen mit Softwarelösungen, Ausbildung und strategischer Beratung unterstützt Unternehmen, ihre Werte in konkrete Praktiken und Führungsverhalten umzusetzen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile schaffen. LRN ist der vertrauenswürdige langfristige Partner für mehr als 2700 Organsationen, darunter einige der angesehensten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt.

