DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 26. Februar

=== *** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis 4Q (10:00 BI-PK; 13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Covestro AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Eon SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 4Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Jahresergebnis 07:00 AT/Wienerberger AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 4Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Munich Re, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: -21,5 Punkte zuvor: -22,4 Punkte 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 4Q & Jahr 2024 *** 08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis 08:00 IE/CRH plc, Jahresergebnis *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: 92 zuvor: 92 09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Jahresergebnis *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Februar *** 10:00 DE/Ceconomy AG, HV 10:00 DE/SPD-Fraktion, Fraktionssitzung, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2036 im Volumen von 500 Mio EUR; Auktion 1,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2038 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Entgegennahme des Gutachtens 2025 der Expertenkommission Forschung und Innovation, Berlin *** 15:00 US/3M Co, Investorentag *** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar zuvor: +3,6% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 17:30 GB/Mitglied des Monetary Policy Committee der Bank of England, Swati Dhingra, hält Dow Vortrag im NIESR 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, vorläufiges Jahresergebnis 18:10 DE/Patrizia SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q 22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 4Q 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q *** - GB/BP plc, Kapitalmarkttag *** - ZA/G20, Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs, Kapstadt - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer - US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede in der Handelskammer von North Virginia ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

