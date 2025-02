DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DOUGLAS - Douglas-Chef Sander van der Laan stört sich an den restriktiven Ladenöffnungszeiten in Deutschland. "Ich verstehe das wirklich nicht: Unsere Kunden sind jeden Tag aktiv, Amazon hat 24 Stunden pro Tag geöffnet - und in Deutschland bleiben die Geschäfte am Sonntag überwiegend geschlossen", kritisierte der Manager der Parfümeriekette vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf (WPV). Diese Restriktion sei nicht gut für den stationären Handel in Deutschland. "Da haben wir immer einen Nachteil gegenüber dem E-Commerce." Er wünsche sich mehr Freiraum für Händler und insbesondere die Möglichkeit zur permanenten Sonntagsöffnung, auch um Wettbewerbsgleichzeit zu schaffen. (Welt)

THOMA BRAVO - Einer der weltweit größten Technologieinvestoren, Thoma Bravo, will verstärkt in europäische Softwareunternehmen investieren. Die Private-Equity-Gesellschaft schließt am Dienstag ihren ersten europäischen Fonds im Volumen von 1,8 Milliarden Euro ab, hat das Handelsblatt vorab erfahren. Der Fonds richtet sich an innovative, mittelständische Softwareunternehmen in Europa. Ziel sei es, Gründer, Unternehmer und Managementteams dabei zu unterstützen, sich zu globalen Marktführern zu entwickeln. (Handelsblatt)

KLARNA - Das an die Börse strebende Payment-Fintech Klarna baut seine Reichweite über eine weitere Partnerschaft aus. Wie am Dienstag mitgeteilt wurde, wird die in Europa starke Nexi ihrer Händlerbasis Zugang zu Klarna verschaffen. Im Nexi-Checkout werde Klarna nun automatisch als Standardoption aktiviert, was den Händlern ermögliche, durch Klarnas Zahlungsmethode "Mehrwert für Kunden" sowie für die Händler zusätzliche Umsätze zu erzielen, heißt es. Für Klarna ist das ein weiterer Meilenstein, nachdem die Schweden kürzlich eine Kooperation mit J.P. Morgan für BNPL-Dienste bei US-Händlern besiegelte. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2025 00:23 ET (05:23 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.