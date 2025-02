EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

wienerberger wächst und erhöht Dividende - drittbestes Jahr in der Unternehmensgeschichte Highlights 2024 Gesamtumsatz von 4,5 Mrd. € (+ 6 %), operatives EBITDA von 760 Mio. € (- 6 %)

Free Cashflow von nahezu 420 Mio. € (+ 62 %)

Einmaliger Gewinnrückgang aufgrund Negativeffekte - Verkauf Russland und Restrukturierungsmaßnahmen auf 80 Mio. €

Vorgeschlagene Dividende von € 0,95 je Aktie (+ 5,6 %) Strategie und Ausblick 2025 Strategisches Wachstum und Erweiterung des Lösungsportfolios durch Innovationen und Akquisitionen

Kontinuierlicher Ausbau eines hocheffizienten Netzwerks an modernen und nachhaltigen Produktionsstandorten

Bereit für den Wiederaufbau in der Ukraine

Operatives EBITDA 2025 voraussichtlich ca. 800 Mio. €

Wien, 26. Februar, 2025 - 2024 war das drittbeste Jahr in der Geschichte des Unternehmens und bestätigt die Stärke der Strategie, die Resilienz und starke operative Leistung. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds, insbesondere im Neubausektor, konnten durch diszipliniertes Kostenmanagement und operative Effizienz robuste Margen erreicht werden. Die Bauindustrie stand 2024 vor erheblichen Herausforderungen im Bereich des Wohnungsbaus, darunter ein starker Rückgang im Ein- und Mehrfamilienhausbau - teilweise mehr als 25 %. Steigende Zinssätze, zunehmende Baukosten und politische Unsicherheiten erschwerten die Marktentwicklung zusätzlich. Um diesen Herausforderungen zu begegnen und robuste Margen zu sichern, hat wienerberger schnell und konsequent gehandelt: Kapazitätsanpassungen, Restrukturierungsmaßnahmen und striktes Kostenmanagement haben 100 Mio. € zum Gewinn beigetragen und eine EBITDA-Marge von rund 17 % gesichert. Dank eines starken Fokus auf Working Capital Management und Lagerbestandsoptimierung konnte ein Free Cashflow von nahezu 420 Mio. € generiert werden. Diese Maßnahmen wurden durch gezielte Portfolio-Anpassungen ergänzt, wodurch die finanzielle Stabilität des Unternehmens gesichert und weiteres Wachstum ermöglicht wurde. Stärkung der Marktposition: Beschleunigte Integration, Synergien und strategisches Wachstum Die Widerstandsfähigkeit des diversifizierten Produktportfolios zeigte sich besonders im Dachsegment, das von der hohen Renovierungsnachfrage in Europa profitierte. Mit der Integration von Terreal konnte wienerberger seine Marktposition und sein Lösungsangebot für die gesamte Gebäudehülle weiter stärken. Der Integrationsprozess lief schneller als geplant und trug positiv zur Profitabilität bei. Weitere strategische Akquisitionen - darunter Slatek OY in Finnland und Tekken AS in Norwegen (smarte Wasserlösungen) oder GrainPlastics in den Niederlanden (Drainage- und Kabelschutzlösungen) haben das Portfolio des Unternehmens erweitert, die Lieferkette optimiert und wienerberger für langfristiges, nachhaltiges Wachstum positioniert. Auch im Rohrbereich für Wasser- und Energiemanagement setzte wienerberger sein Wachstum fort und gewann weitere Marktanteile. Durch gezielte Investitionen in Werkserweiterungen und neue Systemlösungen leistete dieser Bereich einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtperformance der Gruppe und stellt mittlerweile die größte Geschäftseinheit innerhalb der wienerberger dar. Entwicklungen in den Geschäftssegmenten Europa West: Mit einem Außenumsatz von 2,5 Mrd. € (2023: 2,2 Mrd. €) erzielte wienerberger 2024 ein operatives EBITDA von 350 Mio. € (2023: 378 Mio. €). Die Ergebnisse beinhalten die zehn Monate mit positiven Beiträgen der Terreal Gruppe. Die erwartete Erholung des Neubausektors blieb vor allem in wichtigen Ländern wie Deutschland, Frankreich und Belgien aus. Hohe Zinsen und inflationsbedingte Baukosten beeinträchtigten die Nachfrage. Der niederländische Wohnungsmarkt hat sich sequenziell verbessert, angetrieben durch ein Wachstum der Dachabsatzmengen. Dies führte zusammen mit der anhaltenden Nachfrage nach Rohrleitungslösungen zu einer deutlichen Trendwende. Zudem erholte sich der Wohnungsmarkt in Großbritannien und Irland, während der skandinavische Markt durch die Übernahmen von Slatek OY (Finnland) und Tekken AS (Norwegen) im Bereich smarter Wasserlösungen gestärkt wurde. Europa Ost: Der im Geschäftsjahr 2024 erzielte Außenumsatz betrug insgesamt 1,2 Mrd. € (2023: 1,2 Mrd. €) und das operative EBITDA lag bei 219 Mio. € (2023: 220 Mio. €). Während der Neubausektor in Osteuropa herausfordernd blieb, führten staatliche Förderprogramme in Polen, Tschechien und Ungarn zu positiven Impulsen. Besonders in Kroatien trugen die Erholung im Renovierungs- und Infrastruktursektor sowie die Integration von Vargon zur Stärkung der Marktposition bei. In Österreich blieb der Wohnungsneubau schwach, während in Ungarn die Renovierungsnachfrage zunahm. Infrastrukturprojekte in Tschechien entwickelten sich positiv. Nordamerika: Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete wienerberger einen Außenumsatz von 799 Mio. € (2023: 838 Mio. €) und ein operatives EBITDA von 191 Mio. € (2023: 213 Mio. €). Während die langfristige Wohnungsnachfrage stabil blieb, wurde das Fassadengeschäft durch hohe Hypothekenzinsen belastet. Im Gegensatz dazu zeigte sich der Rohrbereich äußerst robust, getragen von anhaltender Nachfrage nach Lösungen im Wassermanagement. Zudem baute wienerberger seine Marktpräsenz durch strategische Akquisitionen - darunter Ludowici (Spezialanbieter für Dachziegel) und Summitville Tiles (Hersteller von Fassadenlösungen) - weiter aus. Innovation und Nachhaltigkeit sind zentrale Säulen der Strategie und Wachstumstreiber Innovation und Nachhaltigkeit sind zentrale Säulen der wienerberger Strategie und treiben das langfristige Wachstum des Unternehmens maßgeblich voran. wienerberger ist heute widerstandsfähiger, innovativer und effizienter denn je. Bereits heute stammen 33 % des Umsatzes aus innovativen Produkten, mit dem Ziel, diesen Anteil bis 2026 auf 35 % zu erhöhen. Ein wichtiger Schritt war die Gründung von Wioniq, das vier innovative Unternehmen - Inter Act, I-Real, Wideco und Slatek - vereint und eine neue Plattform für intelligente Wasser- und Energiemanagementlösungen schafft, die erhebliches Wachstumspotenzial bietet. Innovation und Nachhaltigkeit gehen bei wienerberger Hand in Hand. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie und treibt sowohl den Fortschritt als auch den positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft voran. wienerberger setzt unter anderem verstärkt auf Kreislaufwirtschaft, indem Recyclingkapazitäten ausgebaut und ressourcenschonende Materialien verstärkt in die Produktion integriert werden. Ein Meilenstein im Bereich der Dekarbonisierung war die Eröffnung des modernisierten CO2-neutralen Ziegelwerks in Uttendorf, Österreich, wo wienerberger den weltweit größten elektrischen Industrieofen installiert hat. Dank dieser Innovation betreibt das Unternehmen nun die nachhaltigste Ziegelproduktion Europas und setzt neue Branchenstandards. Somit treibt wienerberger aktiv die Transformation hin zu einer nachhaltigen Bau- und Infrastrukturbranche voran und trägt entscheidend zur Erreichung der Klimaziele des European Green Deals bei. wienerberger ist bereit für den Wiederaufbau in der Ukraine wienerberger ist mit seinem umfassenden Portfolio an nachhaltigen Baumaterial- und Infrastrukturlösungen bestens gerüstet, einen wichtigen Beitrag zum Wiederaufbau der Ukraine zu leisten. Die Werke in den Nachbarländern ermöglichen es dem Unternehmen, den Bedarf an Ziegeln, Dachziegeln, Flächenbefestigungsprodukten und Kunststoffrohren zu decken. Dank ausreichender freier Kapazitäten ist wienerberger ideal positioniert, um eine schnelle Kapazitätssteigerung und sofortige Lieferungen zu ermöglichen. Zudem stehen kompetente Teams vor Ort bereit, um eine reibungslose Umsetzung sicherzustellen. Die Lösungen des Unternehmens tragen dazu bei, klimafreundliche, energieeffiziente und nachhaltige Infrastrukturprojekte in der Region umzusetzen. Ausblick 2025 und Dividende Während sich die Marktbedingungen allmählich stabilisieren, erwartet wienerberger, dass die Sichtbarkeit dieser Entwicklung in seinen Kernmärkten weiterhin begrenzt und die Unsicherheiten hoch bleiben. In diesem herausfordernden Umfeld setzt wienerberger weiterhin konsequent auf strikte Kostendisziplin und operative Effizienz, um die EBITDA-Marge der Gruppe auf 17,5 % auszuweiten. Zu den strategischen Prioritäten gehören die Optimierung der Betriebsabläufe, Effizienzsteigerungen und das Ergreifen neuer Wachstumschancen. Unter der Annahme, dass (i) sich die relevanten Endmärkte 2025 stabil entwickeln und (ii) die Zinssätze im Laufe des Jahres 2025 weiter gesenkt werden, geht wienerberger von einem operativen EBITDA von rund 800 Mio. € aus. Mit einer starken finanziellen Basis und einer klaren strategischen Ausrichtung ist wienerberger überzeugt, weiterhin nachhaltigen langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen. Der Vorstand wird der Hauptversammlung eine Dividende von 0,95 € pro Aktie vorschlagen, was eine Erhöhung von etwa 5,6 % im Vergleich zur Dividende von 0,90 € pro Aktie im Jahr 2023 darstellt. Aktienrückkäufe bleiben ein wesentlicher Bestandteil der Kapitalallokationsstrategie, die zusammen mit einer attraktiven Dividendenpolitik einen verbesserten Aktionärsertrag bietet. Zu Beginn des Jahres 2025 hat wienerberger sein jüngstes Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen. Um den Aktionärswert weiter zu steigern, plant wienerberger, bis zu 2% des Grundkapitals einzuziehen. Am 26. Februar 2025 um 08:00 Uhr (CET) stellen CEO Heimo Scheuch und CFO Gerhard Hanke im Conference Call die Finanzergebnisse für 2024 vor. Die Übertragung erfolgt live, weitere Details und den Livestream finden Sie hier . Der vollständige Geschäftsbericht 2024 wird am 31. März 2025 veröffentlicht.



wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Anfang 2024 hat wienerberger die Akquisition von Terreal erfolgreich abgeschlossen und wird damit zum führenden europäischen Anbieter von innovativen Dach- und Solar-Komplettlösungen sowie Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in Europa und Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 4,5 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 760 Mio. €.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Therese Jandér, Senior Vice President Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com Zusatzmaterial zur Meldung:



