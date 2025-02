DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio schwächer - Kursfeuerwerk in Hongkong

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich geht es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien zu, wobei schwächere Vorgaben der Wall Street weitgehend abgeschüttelt werden. In den USA hatten erneut enttäuschende Konjunkturdaten für Verkaufslaune gesorgt, dazu agierten die Anleger vorsichtig im Vorfeld der Geschäftszahlenvorlage des KI-Dickschiffs Nvidia.

Während der Nikkei-225 in Tokio erneut Federn lässt, er büßt 0,7 Prozent ein auf 37.987 Punkte, geht es andernorts nach oben. In Seoul erholt sich der Kospi nach dem Minus am Vortag um 0,3 Prozent.

Stärker fallen die Erholungsbewegungen in Schanghai (+0,7%) und insbesondere in Hongkong aus, wo der Hang-Seng-Index einen Satz um 3,2 Prozent nach oben macht. Noch stärker, um 4,7 Prozent, legt der Subindex der Technologieaktien zu. Auslöser der Rally ist laut Marktteilnehmern, dass Deepseek nach einer fast dreiwöchigen Unterbrechung den Zugang zu seiner Kernprogrammierschnittstelle wieder geöffnet und einen Dienst wieder aufgenommen habe, der für eine breitere Akzeptanz seines KI-Modells entscheidend sei.

In Tokio lasten derweil Sorgen vor weiteren US-Zöllen auf der Stimmung. Zuletzt brachte US-Präsident Donald Trump neue Zölle auf Kupfer ins Gespräch. Verkauft werden derweil weiter Chipaktien wie Tokyo Electron (-5,8%) oder Renesas (-3,9%). Advantest liegen dagegen 0,3 Prozent höher.

In Sydney ist der Handel bereits beendet, dort war die Tendenz knapp behauptet.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.240,70 -0,1% +1,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.987,64 -0,7% -2,8% 07:00 Kospi (Seoul) 2.638,12 +0,3% +9,9% 07:00 Schanghai-Comp. 3.369,56 +0,7% +0,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.765,71 +3,2% +16,5% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.912,25 -0,1% +3,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.575,99 +0,5% -3,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:16 % YTD EUR/USD 1,0493 -0,2% 1,0513 1,0473 +1,3% EUR/JPY 156,92 +0,1% 156,77 156,64 -3,7% EUR/GBP 0,8302 +0,0% 0,8299 0,8293 +0,3% GBP/USD 1,2639 -0,2% 1,2667 1,2629 +1,0% USD/JPY 149,54 +0,3% 149,13 149,59 -4,9% USD/KRW 1.433,05 -0,1% 1.434,00 1.431,65 -2,9% USD/CNY 7,1735 +0,1% 7,1695 7,1758 -0,5% USD/CNH 7,2604 +0,1% 7,2539 7,2621 +2,0% USD/HKD 7,7708 -0,0% 7,7738 7,7759 +0,0% AUD/USD 0,6323 -0,4% 0,6348 0,6348 +2,2% NZD/USD 0,5709 -0,3% 0,5725 0,5732 +2,0% Bitcoin BTC/USD 88.698,10 -0,1% 88.748,40 90.515,05 -6,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,16 68,93 +0,3% +0,23 -2,4% Brent/ICE 73,28 73,02 +0,4% +0,26 -1,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.915,73 2.916,45 -0,0% -0,73 +11,1% Silber (Spot) 31,78 31,73 +0,2% +0,05 +10,0% Platin (Spot) 968,60 971,60 -0,3% -3,00 +6,8% Kupfer-Future 4,69 4,48 +4,7% +0,21 +16,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

February 26, 2025 00:48 ET (05:48 GMT)

