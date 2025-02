Die Markenintegration ist der nächste Schritt auf dem Weg zur Internationalisierung von Excel

Excel Sports Management hat heute 'Excel Search Advisory' vorgestellt, die führende Beratungsgesellschaft für die Suche von Führungskräften, die zuvor unter dem Namen 'Nolan Partners' firmiert hat. Excel Search Advisory vereint die guten Beziehungen von Excel in der Sport- und Unterhaltungsbranche mit der langjährigen Erfahrung von Nolan Partners bei der Suche nach Führungskräften.

Nolan Partners wurde 2022 von Excel gekauft. Das Unternehmen hat sich weltweit einen guten Ruf als Berater von Eigentümern, Investoren und Boards erworben, die Unterstützung bei der Suche nach Führungskräften benötigen. Nun wird die Gesellschaft unter dem Namen 'Excel Search Advisory' weiterhin für den globalen Sport- und Unterhaltungsbereich nach Lösungen suchen, die für den Fortbestand von Unternehmen von strategischer Bedeutung sind.

Chad Biagini, der seit fast 10 Jahren bei Nolan Partners gearbeitet und das US-Geschäft geleitet hat, wird nun das gesamte globale Geschäft als President, Excel Search Advisory verantworten. Stewart King, der seit fast acht Jahren bei Nolan Partners arbeitet, wird vom UK aus das internationale Geschäft als Manager Director, International, Excel Search Advisory leiten. Paul Nolan, der Nolan Partners gegründet und den Ruf des Unternehmens in der Branche etabliert hat, wird bei Excel Search Advisory weiterhin als Executive Chair tätig sein.

"Unser Ziel war es immer, Kunden dabei zu helfen, eine Führungsmannschaft mit Weltklasse zu erstellen und sie durch eine leistungsorientierte Kultur zu unterstützen. Excel Search Advisory ist der nächste Schritt auf dem Weg zur Umsetzung dieser Vision," sagte Biagini. "Indem wir die gründliche Expertise von Nolan mit der stetig steigenden Reichweite von Excel kombinieren, können wir global einzigartige Beratungsleistungen für die Suche nach Führungskräften bieten, was unseren Kunden umgehend langfristigen Mehrwert bringt. Wir möchten unseren Unternehmen weiterhin dabei helfen, es auf die größten Bühnen der Welt zu schaffen."

Excel Search Advisory wird sich weiterhin als zuverlässiger Partner für Teams, Clubs, Ligen, Institutionen, Veranstaltungsstätten, Medienunternehmen, Marken und Investoren betätigen, die erstklassige Talente suchen. Dies sind einige der aktuellen Besetzungen: President, Houston Texans; President, Detroit Pistons; COO, Arizona Cardinals; Chief Revenue Officer, Chelsea und Women's Head Coach, Arsenal. Excel Search Advisory bietet auch Consulting für Führungskräfte und Verbesserung der Unternehmenskultur in Zusammenarbeit mit Deutser. So entstehen Lösungen, die leistungsstarke Gewinner-Kulturen hervorbringen.

"Nolan Partners gründet auf den Prinzipien Vertrauen, Beziehungen und Leistung auf höchstem Niveau," sagte Nolan. "In den vergangenen Jahren haben wir mit Excel außerordentliches Wachstum verzeichnet. Mit diesem Schritt stellen wir sicher, dass unsere Tradition fortbesteht und wir bieten unseren Kunden neue Möglichkeiten."

Mehr Informationen über Excel Search Advisory finden Sie auf der Website oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Excel Sports Management

Excel Sports Management ist eine branchenführende Sportagentur, die Top-Talente, große Marken und Anlagen für Zelte vertritt. Excel hat drei Mal den Preis 'Sports Business Journal's Best In Talent Representation and Management' gewonnen und gilt laut Forbes als eine der besten Sportagenturen weltweit. Das Unternehmen betreibt Büros in New York, Miami, Los Angeles, Dallas, Chicago, Charlotte, Genf und London. Weitere Informationen finden Sie unter: excelsm.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250225291117/de/

Contacts:

Presseanfragen bitte an:

Rachel Walsh

SVP, Communications

rwalsh@excelsm.com