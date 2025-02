Der Dax befindet sich weiterhin auf Richtungssuche, deutet im frühen Handel am Mittwoch aber einen Ausbruchsversuch über die wichtige Marke von 22.575 Punkten an. Seit Wochenbeginn handelt der Index in einer Spanne zwischen 22.575 und 22.230 Punkten. Ein Trend war bisher nicht erkennbar, stattdessen sahen wir eine hohe Volatilität in der engen Range. Man könnte ...

