DJ Deutsche Reallöhne steigen 2024 mit Rekordrate

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Reallöhne in Deutschland sind im vergangenen Jahr mit einer Rekordrate gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Reallöhne um 3,1 Prozent. Das ist der stärkste Reallohnanstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2008. Die Nominallöhne stiegen 2024 um 5,4 Prozent, die Verbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum um 2,2 Prozent.

"Während in den Jahren zuvor noch insbesondere die hohe Inflation den Nominallohnanstieg aufgezehrt hatte, ist das starke Reallohnwachstum im Jahr 2024 auf die schwächere Inflationsentwicklung, die Zahlungen von Inflationsausgleichsprämien und die in Tarifverträgen beschlossenen Lohnsteigerungen und Einmalzahlungen zurückzuführen", erklärten die Statistiker.

Nach Wirtschaftsabschnitten betrachtet gab es die stärken Steigerungen bei den Nominallöhnen 2024 in den Wirtschaftsabschnitten "Information und Kommunikation" (6,9 Prozent), "Gesundheits- und Sozialwesen" (6,5 Prozent) und "Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen" (6,5 Prozent). Demgegenüber verzeichneten die Wirtschaftsabschnitte "Grundstücks- & Wohnungswesen" (4,1 Prozent), "Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen" (4,1 Prozent) und "Land- und Forstwirtschaft, Fischerei" (4,6 Prozent) sowie "Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden" (4,6 Prozent) vergleichsweise geringe Nominallohnanstiege.

Die Reallöhne stiegen auch im vierten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum: Im Vergleich zum vierten Quartal 2023 ergab sich ein Reallohnwachstum von 2,5 Prozent, das sich aus einem Nominallohnzuwachs von 4,8 Prozent und einem Anstieg der Verbraucherpreise von 2,3 Prozent zusammensetzt. "Der positive Trend der Lohnentwicklung, der bereits in den Quartalen zuvor zu beobachten war, setzte sich somit zum Jahresende 2024 weiter fort", hieß es von Destatis. "Seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2008 gab es keine vier Quartale in Folge, die einen so starken Reallohnanstieg verzeichneten wie im Jahr 2024."

