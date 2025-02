DJ MÄRKTE ASIEN/Technologieaktien sorgen für Hausse in Hongkong

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich ist es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien zugegangen. Schwache Vorgaben der Wall Street wurden aber weitgehend abgeschüttelt. In den USA hatten enttäuschende Konjunkturdaten erneut für Verkaufslaune gesorgt, dazu agierten die Anleger im Vorfeld der Geschäftszahlenvorlage des KI-Dickschiffs Nvidia vorsichtig.

Der Nikkei-225 in Tokio gab weiter nach um 0,2 Prozent ein auf 38.142 Punkte, er hatte im Tagestief aber 40 Punkte tiefer gelegen. In Seoul erholt sich der Kospi nach dem Minus am Vortag und nach weiteren Einbußen im frühen Handel um 0,4 Prozent.

Stärker fielen die Erholungsbewegungen in Schanghai (+1,0%) und insbesondere in Hongkong aus, wo der Hang-Seng-Index im Späthandel 3,5 Prozent im Plus lag. Noch stärker, um knapp 5 Prozent, legte der Subindex der Technologieaktien zu. Auslöser der Rally war laut Marktteilnehmern, dass Deepseek nach einer fast dreiwöchigen Unterbrechung den Zugang zu seiner Kernprogrammierschnittstelle wieder geöffnet und einen Dienst wieder aufgenommen habe, der für eine breitere Akzeptanz seines KI-Modells entscheidend sei. Der Erfolg des KI-Modells von Deepseek schüre weiter Optimismus, was die Fähigkeiten chinesischer Technologieunternehmen betreffe, hieß es.

Laut den Analysten von HSBC hat die Einführung von Deepseek die Aufmerksamkeit auf den chinesischen Aktienmarkt gelenkt, der ohnehin niedrig bewertet sei. Asienfonds hätten verstärkt Mittel nach Festlandchina geleitet, während sie Engagements in Taiwan und Indien verringert hätten.

Unter den Einzelwerten im Technologiesegment verteuerten sich Meituan um 10,2 oder JD.com um 9,0 Prozent. Die Chipaktie SMIC legte um 7,6 Prozent zu. Li Auto bauten die starken Vortagesgewinne um rund 9 Prozent aus. Das Unternehmen hatte am Vortag sein erstes reines Elektromodell vorgestellt. Gesucht waren auch Immobilienaktien. Longfor stiegen um knapp 10, China Vanke um 5,7 und Country Garden um 3,9 Prozent. Hier dürfte der Markt auch auf Wachstumsimpulse spekuliert haben im Hinblick auf die jährliche Plenarsitzung des Nationalen Volkskongresses und die Politische Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, die beide Anfang März stattfinden.

In Tokio lasteten derweil Sorgen vor weiteren US-Zöllen auf der Stimmung. Zuletzt brachte US-Präsident Donald Trump neue Zölle auf Kupfer ins Gespräch. Verkauft wurden erneut Chipaktien wie Tokyo Electron (-5,2%) oder Renesas (-3,8%). Advantest legten dagegen um 0,8 Prozent zu.

In Sydney verbilligten sich Woolworth nach Vorlage von Geschäftszahlen um 3 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.240,70 -0,1% +1,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.142,37 -0,2% -4,2% 07:00 Kospi (Seoul) 2.641,09 +0,4% +10,1% 07:00 Schanghai-Comp. 3.380,21 +1,0% +0,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.833,87 +3,5% +14,8% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.912,74 -0,1% +3,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.581,17 +0,8% -4,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:16 % YTD EUR/USD 1,0499 -0,1% 1,0513 1,0473 +1,4% EUR/JPY 156,85 +0,1% 156,77 156,64 -3,7% EUR/GBP 0,8297 -0,0% 0,8299 0,8293 +0,3% GBP/USD 1,2655 -0,1% 1,2667 1,2629 +1,1% USD/JPY 149,43 +0,2% 149,13 149,59 -5,0% USD/KRW 1.433,11 -0,1% 1.434,00 1.431,65 -2,9% USD/CNY 7,1748 +0,1% 7,1695 7,1758 -0,5% USD/CNH 7,2620 +0,1% 7,2539 7,2621 +2,0% USD/HKD 7,7710 -0,0% 7,7738 7,7759 +0,0% AUD/USD 0,6334 -0,2% 0,6348 0,6348 +2,4% NZD/USD 0,5714 -0,2% 0,5725 0,5732 +2,1% Bitcoin BTC/USD 88.769,25 +0,0% 88.748,40 90.515,05 -6,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,12 68,93 +0,3% +0,19 -2,5% Brent/ICE 73,24 73,02 +0,3% +0,22 -1,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.908,75 2.916,45 -0,3% -7,71 +10,8% Silber (Spot) 31,64 31,73 -0,3% -0,08 +9,6% Platin (Spot) 969,10 971,60 -0,3% -2,50 +6,9% Kupfer-Future 4,66 4,48 +4,0% +0,18 +15,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

