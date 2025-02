DJ Evotec ab März mit neuem Finanzvorstand

DOW JONES--Das Biotechunternehmen Evotec verliert nach knapp zwei Jahren im Amt CFO Laetitia Rouxel. Wie das Hamburger Unternehmen mitteilte, tritt die Managerin per Ende Februar zurück und verlässt Evotec Ende März. Sie werde sich "anderen Aufgaben widmen", heißt es. Zum Nachfolger wurde Paul Hitchin ernannt. Hitchin verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen im Finanzbereich, zuletzt als CFO von Mediq, davor viele Jahre bei General Electric, wo er in verschiedenen CFO-Positionen tätig war.

