Nürnberg (ots) -Zum dritten Mal in einem Monat fallen die Preise für Butter bei NORMA. Ab heute kostet - pünktlich zur Ladenöffnung - die Butter der Discount-Eigenmarke LANDFEIN weniger als 2 Euro für 250 Gramm. Die magische Preisgrenze wird gerissen, da der Lebensmittel-Händler sowohl die Deutsche Markenbutter als auch die Süßrahmbutter von LANDFEIN um 20 Cent und damit um gut neun Prozent reduziert. Kundinnen und Kunden von NORMA profitieren damit gleich am Morgen von den neuen Butter-Preisen. Auch die Original Irische Butter der Marke ist jetzt im Preis gesunken: 250 Gramm kosten 2,69 Euro - statt zuvor 2,79 Euro.Innerhalb weniger Wochen konnte NORMA damit Preisvorteile von bis zu 40 Cent pro Butter an die Kundinnen und Kunden weitergeben und schafft so echten Mehrwert beim Einkauf von Grundnahrungsmitteln.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 gBislang: 2,19 EURJetzt: 1,99 EURLANDFEIN Süßrahmbutter 250 gBislang: 2,19 EURJetzt: 1,99 EURLANDFEIN Original Irische Butter 250 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,69 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5979026