Übernahme von Naturstoff- und Genetik-Ressourcen von Novartis zur Stärkung der Biologicals-Forschung

Einweihung einer hochmodernen Produktionsanlage in South Carolina, USA

Biowirkstoff-Portfolio soll Landwirten den Übergang zu nachhaltigeren Praktiken erleichtern

Syngenta, ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung der nächsten Generation von biologischen Pflanzenschutzprodukten für den landwirtschaftlichen Einsatz, baut seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten im Bereich so genannter Biologicals weiter erheblich aus.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250226939733/de/

Syngenta strengthens global leadership in agricultural biologicals. (Photo: Business Wire)

Das Unternehmen gab heute bekannt, dass es das Novartis-Archiv für Naturstoff- und Genetik-Ressourcen für den landwirtschaftlichen Einsatz erworben hat, während Novartis die Exklusivrechte für das Archiv für den pharmazeutischen Einsatz behält. Die Transaktion umfasst auch die Übernahme des Novartis-Teams für Naturstoffe und biomolekulare Chemie zu Syngenta.

Durch diesen Schritt erhält Syngenta Zugang zu einer wichtigen Quelle für neuartige Ansätze in der Agrarforschung und kann auf integrierte Kompetenzen in den Bereichen Bioengineering, Datenwissenschaft, Fermentation, nachgelagerte Verarbeitung sowie Analytik zurückgreifen. Im Rahmen der Vereinbarung, die voraussichtlich am 1. Juni abgeschlossen wird, wird Syngenta auch die Fermentations-Pilotanlage und die wissenschaftlichen Labors von Novartis in Basel, Schweiz, anmieten.

Die Übernahme baut auf einer erfolgreichen Forschungszusammenarbeit zwischen Syngenta und Novartis auf, die bereits seit 2019 besteht.

Ausserdem kündigt Syngenta die erfolgreiche Inbetriebnahme einer neuen Produktionsanlage für Biologicals von Syngenta in Orangeburg, South Carolina, USA. Die Anlage ist erste Produktionsanlage im Bereich biologischer Pflanzenschutzmittel in den USA und wird die wachsende Nachfrage nach wissenschaftlich fundierten und neuartigen biologischen Lösungen sowohl auf dem nord- als auch auf dem lateinamerikanischen Markt unterstützen.

Um die Marktführerschaft im Bereich Biologicals zu stärken, ist Syngenta bereits eine Reihe von Kooperationen eingegangen, um Innovationen zu beschleunigen und die Position in wichtigen Wachstumsbereichen wie der effizienten Nährstoffnutzung zu stärken.

In den vergangenen Monaten hat Syngenta verschiedene Kooperationen bekannt gegeben, unter anderem mit:

Provivi für neue Pheromonlösungen zur Bekämpfung verheerender Schädlinge in wichtigen Nutzpflanzen in ganz Asien

- Ginkgo Bioworks zur Beschleunigung der Markteinführung innovativer Biologials

- Intrinsyx Bio im schnell wachsenden Bereich der Nährstoffnutzungseffizienz

- Lavie Bio zur Erforschung und Entwicklung neuartiger Bioinsektizide

- Lithos Crop Protect für sprühbare Pheromone zur Bekämpfung des Schädlings Western Corn Rootworm

- TraitSeq zur Nutzung von KI zur Beschleunigung der Entwicklung innovativer biologischer Produkte.

Camilla Corsi, Global Head of Crop Protection Research and Development bei Syngenta: "Wir investieren laufend, um die fortschrittlichste Pipeline innovativer landwirtschaftlicher Lösungen der Branche anbieten zu können. Die Übernahme dieser Naturstoff- und Genetik-Ressourcen markiert ein neues Kapitel in unserer Fähigkeit, bahnbrechende biologische Lösungen für Landwirte und Landwirtinnen zu entwickeln, und belegt unser Engagement für Lösungen, die die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft weiter verbessern."

Jonathan Brown, Global Head of Syngenta's Seedcare and Biologicals: "Mit dem breitesten und umfassendsten Portfolio in allen Segmenten biologischer Produkte haben wir uns als Branchenführer etabliert. In einem stetig wachsenden Markt ist es wichtig, eine Pipeline zu haben, die kontinuierliche Weiterentwicklungen unterstützt. Ich bin überzeugt, dass diese Akquisition es uns ermöglichen wird, unsere Innovationsfähigkeit zu erhalten."

Biologische Pflanzenschutzmittel oder so genannte Biologicals sind eine Gruppe von Pflanzenschutz-Produkten, die aus lebendenden oder natürlich vorkommenden Materialien hergestellt werden, um die Gesundheit von Nutzpflanzen zu schützen und zu verbessern. Biocontrols, Biostimulanzien und Produkte zur Steigerung der Nährstoffnutzungseffizienz ergänzen die konventionellen landwirtschaftlichen Pflanzenschutzmittel und bieten Landwirten mehr Flexibilität bei der Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten, der Bewältigung von abiotischem Stress sowie der Steigerung der Nährstoffnutzungseffizienz und der Bodengesundheit.

Biologicals sind von entscheidender Bedeutung für die Unterstützung der regenerativen Landwirtschaft und die Umstellung der Landwirtschaft auf nachhaltigere Anbaumethoden und tragen dazu bei, dass Syngenta die in ihren Nachhaltigkeitsprioritäten festgelegten Verpflichtungen erfüllt. Seit der Übernahme des italienischen Unternehmens Valagro im Jahr 2020 hat Syngenta seinen Fokus systematisch auf Biologicals ausgeweitet.

Über Syngenta

Syngenta ist ein weltweit führendes Unternehmen für landwirtschaftliche Innovationen mit einer Präsenz in mehr als 100 Ländern. Syngenta konzentriert sich auf die Entwicklung von Technologien und landwirtschaftlichen Praktiken für Landwirt: innen, damit sie den Wandel vollziehen können, der notwendig ist, um die Weltbevölkerung zu ernähren und gleichzeitig unseren Planeten zu schützen: Neue Technologien und Lösungen, die Landwirt: innen dabei unterstützen, gesündere Pflanzen auf gesünderen Böden mit höheren Erträgen anzubauen. Syngenta Crop Protection hat seinen Hauptsitz in Basel, Schweiz; Syngenta Seeds hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten. Lesen Sie unsere Geschichten und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram und X.

Datenschutz ist für uns wichtig. Sie erhalten diese Publikation auf der Rechtsgrundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. f GDPR ("berechtigtes Interesse"). Wenn Sie jedoch keine weiteren Informationen über Syngenta erhalten möchten, genügt eine kurze formlose Mitteilung, und wir werden Ihre Daten nicht mehr zu diesem Zweck verarbeiten. Weitere Einzelheiten finden Sie auch in unserer Datenschutzerklärung.

HINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Dieses Dokument kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die durch Begriffe wie "erwarten", "würden", "werden", "potenziell", "Pläne", "Aussichten", "geschätzt", "angestrebt", "auf dem Weg" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet sind. Diese Aussagen unterliegen möglicherweise Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Für Syngenta Group zählen zu diesen Risiken und Unsicherheiten Risiken in Verbindung mit Gerichtsverfahren, behördlichen Genehmigungen, der Entwicklung neuer Produkte, zunehmendem Wettbewerb, Kundenkreditrisiko, den allgemeinen Wirtschafts-und Marktbedingungen, der Einhaltung von Vorschriften und Korrekturprozessen, geistigen Eigentumsrechten, der Umsetzung organisatorischer Veränderungen, der Wertminderung immaterieller Vermögenswerte, der Verbraucherwahrnehmung genetisch veränderter Nutzpflanzen und Organismen oder Pflanzenschutzchemikalien, Klimaschwankungen, Wechselkurs-und/oder Rohstoffpreisschwankungen, Liefervereinbarungen mit einer einzigen Bezugsquelle, politischen Unsicherheiten, Naturkatastrophen, und Verletzungen der Datensicherheit oder andere Störungen im Bereich Informationstechnologie. Syngenta Group übernimmt keine Verpflichtung, etwaige in die Zukunft gerichtete Aussagen vor dem Hintergrund tatsächlicher Ergebnisse, veränderter Annahmen oder anderer Faktoren zu aktualisieren.

©2025 Syngenta. Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250226939733/de/

Contacts:

Syngenta Media Relations

media@syngentagroup.com

Ressourcen

Syngenta Medienbibliothek