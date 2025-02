Am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag Gewinner und Verlierer die Waage gehalten. Der DAX schloss nahezu unverändert bei 22.410. Am Mittwoch startet das Aktienbarometer deutlich fester, wobei die Aktien von Auto1, E.on, Evotec, Fresenius, Gerresheimer, Munich Re, TAG Immobilien und der Deutschen Telekom im Fokus stehen.

