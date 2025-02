Mettmann (ots) -Der Tiefkühlspezialist eismann setzt sich erneut für den Umweltschutz und die Förderung von Naturbewusstsein ein und spendet mehr als 500 Apfelbäume an Kindertageseinrichtungen in ganz Deutschland. Einrichtungen, die Interesse an der Aktion haben, können sich bis zum 14. März 2025 bewerben."Mit dieser Aktion möchten wir den Kindern und Erziehern nicht nur eine Freude bereiten, sondern sie auch für den Umgang mit der Natur sensibilisieren", erklärt Elmar Westermeyer, Geschäftsführer der eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH. Die gespendeten Apfelbäume der Sorte "Elstar", sind sogenannte Viertelstamm-Bäume mit einer Stammhöhe von 60 bis 80 cm und tragen bereits ab dem zweiten Jahr Früchte. Die beliebten, süß bis fein säuerlich schmeckenden Äpfel sind das Lieblingsobst der Deutschen und werden jährlich von jedem von uns in einer Menge von rund 30 Kilogramm verzehrt.Bewerbung für die Apfelbaum-AktionKindertageseinrichtungen, die mindestens sechs nicht schulpflichtige Kinder betreuen und über ein Außengelände verfügen, auf dem ein Apfelbaum gepflanzt werden kann, können sich noch bis zum 14. März 2025 für die Aktion bewerben. Da die Anzahl der Bäume auf 500 begrenzt ist, sollten interessierte Kitas schnell handeln. Weitere Informationen sowie das Bewerbungsformular sind unter www.eismann.de/apfelbaum zu finden.eismann setzt soziales Engagement fortBereits im Jahr 2021 hatte eismann Apfelbäume an Kindergärten verschenkt und die Aktion aufgrund der großen Nachfrage nun erneut aufgelegt. Neben dieser Baumspende engagiert sich das Unternehmen seit vielen Jahren für das soziale Projekt "Mutige Kinder", das sich für sozial benachteiligte Kinder im Rheinland starkmacht. Auch der gemeinnützige Verein "eismann hilft e.V." unterstützt regelmäßig Einrichtungen in ganz Deutschland mit Spenden.Apfelbäume als Beitrag zum UmweltschutzEin Apfelbaum ist nicht nur ein wertvoller Lebensraum für Tiere wie Marienkäfer, Bienen oder Igel, sondern leistet auch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Durch die Aufnahme von Kohlendioxid und die Reinigung der Luft hilft der Apfelbaum, das Klima zu verbessern. "Kinder, die beim Pflanzen der Bäume mithelfen, erleben hautnah, wie wichtig der Schutz der Natur ist." erklärt Westermeyer.Über eismann:Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedient seit über 40 Jahren Kunden in ganz Deutschland, die Genuss und Qualität schätzen. Mehr als 800 selbstständige Handelsvertreter und etwa 450 Mitarbeiter kümmern sich um ihre Kunden und die bequeme Versorgung mit hochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über den Katalog angeboten.Pressekontakt:eismann Tiefkühl-Heimservice GmbHMartin ThomauskeTelefon: +49 (0) 2104 219 206E-Mail: presse@eismann.deP.E.R. Agency GmbHYasmina NaumannTelefon: +49 (0) 40 253185119E-Mail: yasmina.naumann@per-agency.comOriginal-Content von: eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82724/5979052