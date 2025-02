Hamburg (ots) -Am 22. Februar 2025 fand in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Billwerder eine außergewöhnliche Premiere statt: Ein Fußball- und Parcours-Tag, organisiert vom Sport-Club Victoria Hamburg (SC Victoria), der Connecting Hearts Stiftung und der JVA Billwerder, der es Kindern und ihren inhaftierten Eltern ermöglichte, wertvolle Zeit miteinander in einem familienfreundlichen Umfeld zu verbringen.Mit Unterstützung des SC Victoria und der Connecting Hearts Stiftung erhielten die Familien an diesem Tag die Gelegenheit, gemeinsam an sportlichen Aktivitäten (Fußballturnier, Hindernis-Parcours, Bewegungs- und Ballspiele und Yoga) teilzunehmen und gemeinsam Zeit zu verbringen und sich auszutauschen."Wir haben diesen Tag ins Leben gerufen, um den Kindern möglichst unbeschwerte Momente gemeinsam mit ihren inhaftierten Elternteilen und anderen Kindern zu verschaffen, in denen sie sich vor ihren Eltern sportlich beweisen und die schwierigen Rahmenbedingungen einmal ausblenden können", erklärte Dr. Dominik Ziegenhahn, Vorstand des SC Victoria. "Unser Projekt setzt ein klares Zeichen für den Zusammenhalt und die Unterstützung von Kindern mit Eltern im Justizvollzug."Auch die JVA Billwerder äußerte sich positiv. "Durch solche Angebote und Projekte wird die Bindung zwischen inhaftierten Eltern und ihren Kindern gestärkt und für mehr Normalität im Alltag gesorgt", so Dr. Martin Höfinghoff, stellvertretende Anstaltsleitung JVA Billwerder. "Wir freuen uns schon auf den nächsten Familientag."Neben der emotionalen Unterstützung für die Kinder und ihre Eltern bietet das Projekt auch Anreize für die Wiedereingliederung der Inhaftierten in die Gesellschaft. Basierend auf den positiven Erfahrungen in Hamburg planen die Organisatoren eine deutschlandweite Ausweitung des "Volltreffer Familie" Tages."Unser Ziel ist es, dieses Konzept als Vorbild für ähnliche Initiativen in anderen Bundesländern zu etablieren, um noch mehr vom Strafvollzug betroffenen Familien gemeinsame Aktivitäten zu ermöglichen", fügte Oliver Drews, Gründer der Connecting Hearts Stiftung hinzu.Interessierte Sportvereine, Justizvollzugsanstalten sowie alle weiteren Interessenten, die mehr über das Projekt erfahren möchten, können sich auf der Website connectinghearts.eu informieren oder sich direkt an die Connecting Hearts Stiftung wenden.Pressekontakt:Connecting Hearts StiftungFrau Tanja SiemeTelefon: 040 2288 2236E-Mail: welcome@connectinghearts.euWebsite: www.connectinghearts.euOriginal-Content von: Connecting Hearts Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178764/5979051