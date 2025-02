An den amerikanischen Aktienmärkten ist in diesem Jahr der Wurm drin. Während europäische und chinesische Aktien eine fulminante Rally hinlegen, kommen die US-Pendants nicht vom Fleck. Im Gegenteil: Der US-Leitindex S&P 500 musste in den vergangenen vier Tage Verluste hinnehmen und verlor in der Spitze 3,8 Prozent. Damit hat er seine Gewinne seit Jahresbeginn fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...