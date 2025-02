DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future präsentiert sich am Mittwoch im Verlauf knapp behauptet. Der März-Kontrakt verliert 9 Ticks auf 132,37 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,56 Prozent und das Tagestief bei 132,24 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 50355 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 117,45 Prozent. Keinen Entspannung gibt es von Seiten der Konsumenten. Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat nach einem schwachen Start ins Jahr ihren negativen Trend fortgesetzt. Zwar legten die Konjunkturerwartungen leicht zu, aber die Einkommenserwartungen und die Anschaffungsneigung mussten Einbußen hinnehmen. Das von GfK und NIM ermittelte Konsumklima fiel in der Prognose für März um 2,1 Punkte auf minus 24,7 Zähler. Damit dürfte sich die Meinung zementieren, dass die Europäische Zentralbank im kommenden Monat erneut die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken wird.

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2025 03:12 ET (08:12 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.