Hannover (www.anleihencheck.de) - Anleihekurse legten beiderseits des Atlantiks zu, so die Analysten der Nord LB.Gestützt worden seien sie von den schwachen US-Konsumdaten.Die Bundesbank habe im Jahr 2024 in Folge der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank einen Rekordverlust von EUR 19,2 Mrd. erzielt. Laut Präsident Nagel dürfte der Höhepunkt der jährlichen Belastungen überschritten sein. Die Zentralbank habe eine solide Bilanz, sie werde die Verluste in die nächsten Jahre vortragen und mit künftigen Gewinnen wieder ausgleichen. ...

