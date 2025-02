München (ots) -- Nathalie und Cosimo besuchen einen Tanzkurs und feiern Junggesellenabschiede- Das große Finale steht an: die italienische Traumhochzeit- Am 26. Februar 2025 ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorher auf RTL+Ein rauschendes Fest und große Emotionen - in den neuen Folgen von "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie & Cosimo heiraten!" wird es dramatisch und romantisch. Doch zuerst müssen die letzten Vorbereitungen getroffen werden: Neben der Anzug- und Kleiderwahl steht auch ein Tanzkurs auf dem Plan. Auf die letzten Hochzeitsvorbereitungen folgt der Schock: Nathalies Trauzeugin fällt aus - ein spontaner Ersatz muss her! Nathalies und Cosimos Traumhochzeit mit viel Amore, la Familia, prominenten Gästen und feuchtfröhlicher Party läuft am 26. Februar 2025 ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren: Nachdem sich Nathalie und Cosimo für eine atemberaubende Location in Italien entschieden haben, fehlen noch die passenden Hochzeits-Outfits. Während Cosimo in Stuttgart mit seinem Bruder Graziano nach dem perfekten Hochzeitsanzug schaut, sucht Nathalie mit Schwiegermutter Maria ihr Traumkleid. Auch auf der Tanzfläche gibt es Herausforderungen: Cosimo setzt auf seine "Freestyle-Moves", doch Nathalie wünscht sich einen klassischen Wiener Walzer. Bei einem Crashkurs in der Tanzschule prallen Welten aufeinander - zur Belustigung der Tanzlehrer, aber zum Frust von Nathalie.Kurz vor der Abreise nach Italien folgen emotionale Rückschläge: Nathalies Schwester Lisa sagt ihre Teilnahme an der Hochzeit ab, und auch ihre Mutter kann aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. In Italien angekommen, droht ein weiteres Problem - Regen. Doch die Hochzeitslocation bietet eine traumhafte Alternative und für Nathalie gibt es eine berührende Überraschung: Cosimos Mutter Maria will ihre Trauzeugin werden. Dann kurz vor der Trauung die Schocknachricht: Aufgrund italienischer Traditionen ist dies nicht möglich! In letzter Sekunde springt Laura, eine enge Freundin des Paares, ein - die Hochzeit kann beginnen.Mit einem tränenreichen Ja-Wort besiegeln Nathalie und Cosimo ihre Liebe. Es folgt ein rauschendes Fest mit Acht-Gänge-Menü, Feuerwerk und einem exklusiven Live-Auftritt von Freund und Rapper Kay One. Besonders Cosimos wilde Tanzeinlagen sorgen für Begeisterung - zur Abkühlung geht es für den "Checker vom Neckar" danach nackt in den Pool. Ob italienisches Temperament, emotionale Rückschläge oder pure Romantik - diese Hochzeit bietet alles!"My Big Fat Italian Wedding - Nathalie & Cosimo heiraten!" am 26. Februar um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Das Format wird von Picture Puzzle Medien GmbH & Co. KG produziert. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie & Cosimo heiraten!":Hochzeitsabenteuer der besonderen Art: In der Doku-Soap "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie und Cosimo heiraten!" stehen Reality-Star Cosimo Citiolo und seine Verlobte Nathalie Gaus im Mittelpunkt, während sie den aufregenden Weg zu ihrer Traumhochzeit in Italien bestreiten. Amore, Chaos und jede Menge Emotionen sind vorprogrammiert.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100929104