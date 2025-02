DJ MÄRKTE EUROPA/Starke Berichtssaison spricht für DAX & Co

DOW JONES/Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch deutlich im Plus gestartet. Die Vorlage lieferte die Wall Street, die nach Handelsschluss in Europa am Vortag nach oben tendierte. Vor allem die gut verlaufende Berichtssaison liefert heute Argumente, dass Investoren mit frischem Geld an die Börse strömen. Der DAX legt 0,8 Prozent auf 22.601 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,7 Prozent höher. Die Märkte sind volatiler geworden, die einheitliche weltweite Richtung an den Aktienmärkten gibt es nicht mehr, resümiert Portfolio-Manager Thomas Altmann am Morgen. Die Zeiten der Einbahnstraße nach oben seien vorbei, die Risikoneigung der Anlegerinnen und Anleger schwankt deutlich schneller und stärker als in der Vergangenheit.

Am Anleihenmarkt ist es jüngst zu einer kleinen Erholung gekommen und damit rentieren Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren weiterhin unterhalb der Marke von 2,50 Prozent. Mit den Quartalszahlen von Nvidia kommt nach Handelsschluss in Europa das letzte große Highlight dieser Berichtssaison. Allerdings sind auch hier die Erwartungen zuletzt zurückgekommen, seit dem Jahresbeginn und dem Deepseek-Abverkauf notiert der Wert gegenüber dem Jahresultimo 5,7 Prozent im Minus.

Munich Re denkt an Aktionäre

Die Munich Re (+4%) hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr trotz einer höheren Schadensbelastung deutlich gesteigert und ihr Gewinnziel übertroffen. Die Ergebnisse von Munich Re für 2024 entsprechen auf der Ebene des Nettogewinns den Erwartungen, wie die Analysten von JP Morgan feststellen. Die große Neuigkeit sei, dass der Rückversicherer seine ordentliche Dividende von 15 Euro 2023 auf 20 Euro je Aktie erhöhe und den Aktienrückkauf auf 2 Milliarden Euro anhebe. Die Dividendenerhöhung liege deutlich über den Erwartungen von ca. 16,50 Euro.

Als gut werden auch die Zahlen von Fresenius (+6%) in ersten Einschätzung im Handel bezeichnet. Die Umsatzerwartungen sei getroffen und die Gewinnerwartung übertroffen worden. Für das laufende Jahr plant Fresenius mit einem organischen Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent und einem EBIT-Wachstum von 3 bis 7 Prozent. Der Gesundheitskonzern hat die Latte für seine Sparte Kabi höher gelegt: Das strukturelle Margenband für Kabi wurde auf 16 bis 18 Prozent erhöht. Sartorius legen nach positiven Analystenkommentaren um 3 Prozent zu.

Die Deutsche Telekom hat im vierten Quartal dank besserer Geschäfte in den USA und Europa sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis gesteigert. Dank der guten Entwicklung zum Jahresende übertraf der Bonner DAX-Konzern seine zuletzt angehobene Prognose für das Gesamtjahr 2024. Im laufenden Jahr will die Telekom weiter wachsen. An der Börse wird der Ausblick als "eher konservativem" eingestuft, die Aktie tendiert gegen den Trend 3 Prozent im Minus..

Gut kommt der Ausblick von Eon (+2,6) an. Die vorgelegten Zahlen von Eon für 2024 entsprechen laut JP Morgen auf der Ebene des Nettogewinns ihren Erwartungen und dem vom Unternehmen veröffentlichten Konsens. Die Analysten sind der Ansicht, dass die starke Guidance für 2025 und 2028 am Markt gut aufgenommen werden dürfte. Diese lägen 5 bzw. 3 Prozent über dem Marktkonsens.

Für die Aktie des Gebrauchtwagenhändlers Auto1 geht es gleich um 10 Prozent nach oben. Das bereinigte EBITDA erreichte im Schlussquartal 37,2 Millionen Euro und übertraf den Konsens um rund das dreifache. Auch der Ausblick für 2025 überzeuge, hier erwartet das Unternehmen das bereinigte EBITDA in einer Spanne von 135 Millionen bis 165 Millionen Euro und liegt damit deutlich oberhalb der Markterwartung von knapp 130 Millionen.

Als überraschend positiv werden die Zahlen von TAG Immobilien gewertet, die Aktie legt 3,5 Prozent zu. Sowohl in Polen als auch in Deutschland verkaufte Wohnungen hätten höhere Margen erzielt und operativ sei es auch besser gelaufen als gedacht.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.481,86 +0,6% 33,96 +12,0% Stoxx-50 4.752,16 +0,3% 13,61 +10,3% DAX 22.577,91 +0,7% 167,64 +13,4% MDAX 28.363,31 +1,0% 276,83 +10,8% TecDAX 3.832,14 -0,2% -7,25 +12,1% SDAX 15.042,42 +0,7% 111,80 +9,7% FTSE 8.701,03 +0,4% 32,36 +6,7% CAC 8.086,82 +0,4% 35,75 +9,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,46 +0,01 +0,10 US-Zehnjahresrendite 4,32 +0,02 -0,25 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 08:06 Di, 17:05 % YTD EUR/USD 1,0509 -0,0% 1,0498 1,0500 +1,5% EUR/JPY 157,03 +0,2% 156,97 156,46 -3,6% EUR/CHF 0,9394 +0,1% 0,9392 0,9376 +0,1% EUR/GBP 0,8299 +0,0% 0,8298 0,8297 +0,3% USD/JPY 149,42 +0,2% 149,54 149,05 -5,0% GBP/USD 1,2663 -0,0% 1,2652 1,2654 +1,2% USD/CNH (Offshore) 7,2557 +0,0% 7,2630 7,2536 -1,1% Bitcoin BTC/USD 88.348,00 -0,5% 88.783,20 86.798,90 -6,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,24 68,93 +0,4% +0,31 -2,3% Brent/ICE 73,24 73,02 +0,3% +0,22 -1,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 44,015 43,99 +0,1% +0,02 -12,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.911,66 2.916,45 -0,2% -4,79 +11,0% Silber (Spot) 31,81 31,73 +0,3% +0,08 +10,2% Platin (Spot) 975,55 971,60 +0,4% +3,95 +7,6% Kupfer-Future 4,65 4,48 +3,8% +0,17 +15,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

