Trotz rückläufiger Quartalszahlen verzeichnet die VW-Aktie einen Anstieg auf 105,35 Euro. Analysten bleiben zuversichtlich mit einem Kursziel von 111,71 Euro.

Die Volkswagen-Aktie verzeichnete am Handelstag einen positiven Trend mit einem Anstieg von 0,4 Prozent auf 105,35 Euro im XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich auf 88.667 Aktien, wobei der Tageshöchststand bei 106,00 Euro lag. Trotz der aktuellen Kurserholung notiert die Aktie noch immer etwa 18 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 128,60 Euro, das am 5. April 2024 erreicht wurde. Bemerkenswert ist jedoch die deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 78,86 Euro, das Ende November verzeichnet wurde - ein Plus von mehr als 33 Prozent.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Die Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 22,02 Euro je Aktie, während sich das durchschnittliche Kursziel auf 111,71 Euro beläuft. Allerdings zeigen die jüngsten Quartalszahlen eine deutliche Gewinnreduzierung: Der Gewinn je Aktie sank im dritten Quartal 2024 auf 2,42 Euro, verglichen mit 7,76 Euro im Vorjahreszeitraum. Auch beim Umsatz musste der Konzern leichte Einbußen hinnehmen - er ging um 0,47 Prozent auf 78,48 Milliarden Euro zurück. Die Dividendenerwartung für das laufende Jahr liegt bei 6,47 Euro je Aktie, was einen deutlichen Rückgang gegenüber der Ausschüttung von 9,06 Euro im Jahr 2023 bedeutet.

