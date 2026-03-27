Das Umfeld? Holpert wie 'ne Schotterpiste. Und je länger der Konflikt im Iran eskaliert, desto lauter klopft die Inflation wieder an die Tür. Der Markt? Bleibt ein Biest. Zinsen rauf? Möglich! Wie gehen wir mit der Situation um?Kraft Heinz klingt nach Ketchup, Cashflow und Kultmarken. Das Wachstum, seit Jahren auf Sparflamme. Innovation? Eher Tiefkühlkost als Feuerwerk. Trotzdem spannend? oder nur eine Value-Falle?Fehlende Perspektive bei Volkswagen. Die Konkurrenz wird immer stärker, besser, innovativer. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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