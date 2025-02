© Foto: ZUMAPRESS.com | Igor Golovniov - picture alliance

Der Onlinehändler Auto1 hat das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte vermeldet. Die Aktie setzt ihre Rekordjagd fort und legt am Mittwoch nochmal kräftig zu.Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat mit seinen Jahreszahlen für 2024 alle Erwartungen übertroffen und setzt sich für 2025 noch ambitioniertere Ziele. Das MDAX-Unternehmen konnte seinen Umsatz um 14,8 Prozent auf 6,27 Milliarden Euro steigern - und übertraf damit die Prognosen von 6,11 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA sprang auf 109,2 Millionen Euro und lag damit deutlich über der eigenen Prognose von 84,6 Millionen Euro. Die Aktie reagiert am Mittwoch mit einem Kurssprung von mehr als 10 Prozent. In den vergangenen 12 …