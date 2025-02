Die jüngsten Turbulenzen am Kryptowährungsmarkt haben die enge Beziehung zwischen Bitcoin und der globalen M2-Geldmenge erneut ins Rampenlicht gerückt. Während die M2-Geldmenge bereits zu Beginn des Jahres stark korrigierte, kam es bei Bitcoin erst in den letzten Tagen zu einem deutlichen Einbruch. Mittlerweile hat M2 aber wieder fast das Ausgangsniveau erreicht. Historisch betrachtet könnte dieses Momentum den Bitcoin bald beflügeln.M2 ist ein Maß für die Geldmenge in Volkswirtschaften und umfasst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...