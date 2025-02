München (ots/PRNewswire) -55 % der befragten deutschen KMU planen, neue Lieferanten zu suchen. Die Steigerung der Kosteneffizienz und die Verbesserung der Produktqualität gehören dabei zu den wichtigsten Prioritäten für das Jahr 2025.Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in ganz Deutschland planen in diesem Jahr grundlegende Änderungen in ihren Beschaffungsstrategien, wie neue Daten von Alibaba.com, einer führenden Plattform für globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce, zeigen.Die befragten deutschen KMU geben an, dass die Beschaffung von Produkten zu kostengünstigeren Preisen im Jahr 2025 oberste Priorität hat (41 %), dicht gefolgt vom Erwerb moderner Produkte zur Gewinnung neuer Kunden (36 %), der Suche nach vertrauenswürdigen Lieferanten (33 %) und dem Kauf nachhaltiger und langlebiger Produkte (30 %).Darüber hinaus planen mehr als die Hälfte der befragten deutschen KMU (55 %), ihre Lieferanten zu wechseln1. Sie setzen dabei zunehmend auf digitale Beschaffungskanäle wie Online-B2B-Marktplätze, um neue Lieferanten zu finden, Produkte zu beschaffen und ihr Wachstum zu fördern. Mehr als zwei Drittel (70 %) der befragten Unternehmen gaben an, dass digitale Beschaffung2 im Vergleich zum Vorjahr wichtiger3 geworden ist. Dies deutet auf eine zunehmende Präferenz für die direkte Beschaffung hin - also den direkten Einkauf von Waren bei Lieferanten anstelle von Zwischenhändlern.Die Studie mit 1.000 Entscheidungsträgern für die Beschaffung in deutschen KMU wurde im Vorfeld der March Expo 2025 durchgeführt, dem wichtigsten B2B-Beschaffungs-Event des Jahres, organisiert von Alibaba.com. Die March Expo verbindet Käufer und Verkäufer aus aller Welt und hilft ihnen, innovative Produktangebote zu entdecken und neue Lieferantenpartnerschaften aufzubauen. Während des gesamten Monats können B2B-Käufer außerdem aus Tausenden nachhaltiger Produkte wählen.Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com, erklärt: "Deutsche KMU werden in ihrer Beschaffung zunehmend strategischer, sie konzentrieren sich auf Wirtschaftlichkeit, aktuelle Trends und Lieferantenverlässlichkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Unsere Untersuchung zeigt, dass KMU über reine Kosteneinsparungen hinausblicken und aktiv nach neuen Lieferanten suchen, um ihr Geschäft zukunftssicher zu machen. Diese Veränderung entspricht einem breiteren Trend in Europa, wo die Anzahl der Bestellungen europäischer Käufer auf unserer Plattform im Februar im Jahresvergleich um 75 % gestiegen ist. Indem Unternehmen digitale Beschaffung nutzen, gewinnen sie mehr Flexibilität und Zugang zu einer breiteren Palette an Produkten, um ihr Wachstum zu unterstützen."Um KMU bei der Anpassung an diese sich verändernden Marktdynamiken zu unterstützen, bietet die March Expo 2025 Zugang zu mehr als einer Million neuer Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen und stellt bei Verkaufsabschluss weitere Preisnachlässe zur Verfügung.Die March Expo beginnt am 1. März 2025 auf Alibaba.com.Hinweise für RedakteureDie Untersuchung wurde von Censuswide in einer Stichprobe von 1.000 Entscheidungsträgern (ab 18 Jahren) unter deutschen KMU durchgeführt, die für die Beschaffung in Unternehmen mit weniger als 150 Mitarbeitern verantwortlich sind (Einzelunternehmer ausgeschlossen). Die Daten wurden zwischen dem 31. Januar 2025 und dem 6. Februar 2025 erhoben. Censuswide hält sich an die Richtlinien der Market Research Society und beschäftigt deren Mitglieder. Zudem folgt das Unternehmen dem MRS-Verhaltenskodex, der auf den ESOMAR-Prinzipien basiert.Über Alibaba.comAlibaba.com wurde 1999 gegründet und ist eine führende Plattform für globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce, die Käufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit bedient. Die Plattform bietet Dienstleistungen für verschiedene Aspekte des Handels an, darunter Tools für Unternehmen, um eine globale Zielgruppe zu erreichen, sowie Unterstützung für Käufer bei der Produktsuche, der Lieferantenauswahl und der schnellen sowie effizienten Online-Bestellung. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.1 Zusammengefasste Antworten "Stimme voll und ganz zu" und "Stimme eher zu"2 Beschaffung von Produkten über Online-B2B-Marktplätze3 Zusammengefasste Antworten "Viel wichtiger" und "Wichtiger"Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2627936/March_Expo_2025.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2143118/5185845/Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/studie-von-alibabacom-zeigt-deutsche-mittelstandler-setzen-bei-direktbeschaffung-auf-aktuelle-trends-und-qualitatsprodukte-302385482.htmlPressekontakt:Annika Dörnte,Burson GmbH,Annika.doernte@bcw-global.com,m: +49 173 3011229Original-Content von: Alibaba.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164990/5979200