Berichten zufolge erwägt BP den Verkauf seiner Schmierstoffsparte Castrol, nachdem der aktivistische Investor Elliott Management, der kürzlich einen Anteil von fast 5 % an BP erworben hat, Druck ausgeübt hat. Castrol, das drittgrößte Schmierstoffunternehmen der Welt, erwirtschaftete im Geschäftsjahr 24 ein bereinigtes EBITDA von 1,0 Mrd. USD bei einem Umsatz von 7 Mrd. USD und einer EBITDA-Marge von 14,4 %, ähnlich wie bei Fuchs (13,8 %). Die gerüchteweise Bewertung von rund 10 Mrd. USD impliziert ein EV/EBITDA-Multiple von 9,9x, was der Bewertung von Fuchs entspricht. Die Auswirkungen auf den Wettbewerb werden von der Art der Transaktion abhängen - ob es sich um einen Verkauf an einen strategischen Käufer, Private Equity oder einen Börsengang / Spin-off handelt - wobei Private Equity angesichts des stabilen Cashflows von Castrol am wahrscheinlichsten erscheint. Insgesamt deutet die gerüchteweise Bewertung von Castrol nicht auf ein signifikantes Aufwärtspotenzial für Fuchs als Cross-Read hin. Nach einer starken Performance von +19% seit Mitte Januar hat Fuchs das mwb research Kursziel von 48,00 EUR erreicht. Die Analysten stufen die Aktie auf HALTEN zurück. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ Fuchs%20Petrolub%20SE