Trotz eines zweiten aufeinanderfolgenden Jahres mit Umsatzrückgängen im Jahr 2024 hat sich der Abschwung bei Siltronic abgeschwächt, was auf einen möglichen Wendepunkt hindeutet, da die gesamte Branche weiterhin mit hohen Lagerbeständen und einer schwachen Endmarktnachfrage zu kämpfen hat. Während für 2025 eine Stabilisierung erwartet wird, gestützt durch die Nachfrage nach KI und Smartphones sowie eine allmähliche Erholung in den Automobil- und PC-Märkten in H2, entfaltet sich die wahre Geschichte erst 2026. Mit dem endgültigen Abbau der Lagerbestände dürfte ein neuer Wachstumszyklus beginnen, angetrieben durch strukturelle Nachfrageimpulse für hochrentable 300mm leading-edge Wafer sowie eine längst überfällige Erholung im 200mm Segment. Angesichts der attraktiven Bewertung und historischer Muster frühzeitiger Marktpreisbildung für Wachstumszyklen sieht mwb research 2025 als eine ideale Einstiegsgelegenheit vor dem erwarteten Aufschwung in 2026. Die Analysten bestätigen ihr Kauf-Rating (BUY) mit einem Kursziel von 65,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Siltronic%20AG