München (ots) -Die FOSS GmbH und ihr Projekt "livespotting" haben einen wichtigen Meilenstein erreicht: Als technischer Service Provider sind wir ab sofort für den Betrieb und die Betreuung des kompletten Kameranetzwerks der führenden Wetterplattform wetter.com verantwortlich. Die Zusammenarbeit umfasst über 100 Kameras und hunderte weitere Webcams in ganz Europa -eine der größten Netzwerkinfrastrukturen dieser Art.Schlüsselfertiger Service für wetter.com und deren KundenIm Rahmen dieser Kooperation liefern wir eine umfassende Lösung für wetter.com:- Serverinfrastruktur für Livestreaming: Mit unseren leistungsstarken Streaming-Servern gewährleisten wir höchste Verfügbarkeit und Qualität für Live- und On-Demand-Videos.- Projektmanagement von A bis Z: Neue Projekte werden durch uns entwickelt, während bestehende mit professionellem Service-Level-Agreement (SLA) weitergeführt werden.- Kundensupport und Softwareentwicklung: Wir bieten schlüsselfertige Lösungen, von der Entwicklung individueller Software bis hin zur Unterstützung bei neuen Produktideen.- Kontinuierliche Dokumentation: Für alle Kunden von wetter.com erstellen wir umfassende, fortlaufend aktualisierte Dokumentationen. Dies gewährleistet maximale Transparenz und eine zuverlässige Grundlage für alle technischen und operativen Fragen.Einzigartiger Fokus: Kontinuierliches Live-Video und VideoclipsIm Gegensatz zu anderen Kameranetzwerken liegt unser Fokus nicht allein auf der Produktion von Videoclips, sondern auf der Bereitstellung von kontinuierlichem Live-Video in Kombination mit hochwertig produzierten Clips. Dies ermöglicht wetter.com, seinen Nutzern ein interaktives und immersives Erlebnis zu bieten, das weit über die herkömmlichen Angebote der Konkurrenz hinausgeht.Unsere Expertise reicht dabei von der Unterstützung komplexer Videopipelines bis hin zur redaktionellen Veredelung der Inhalte. Diese Clips werden in verschiedenen Sendungen ausgespielt, unter anderem bei der ProSiebenSat.1-Gruppe und anderen großen Publishern.Flexibilität und InnovationEin besonderer Fokus unserer Leistung liegt auf der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit unserer Software. Dies erlaubt es uns, Projekte effizient weiterzuentwickeln und die Bedürfnisse unseres Partners wetter.com zielgerichtet zu erfüllen.Über die FOSS GmbH und livespottingDie FOSS GmbH mit ihrem Projekt "livespotting" ist ein führender Anbieter von Streaming-Lösungen und Broadcasting-Technologien. Als "digitale Spedition für Live-Video und Video-on-Demand" bieten wir schlüsselfertige Lösungen für komplexe Videopipelines und betreuen weltweit Kunden mit höchstem Anspruch. Weitere Informationen unter: www.foss-gmbh.chÜber wetter.com GmbH - ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEwetter.com gehört mit bis zu 26 Millionen User:innen im Monat zu den Marktführern unter den Online-Wetterportalen in Europa. Erfahrene Meteorolog:innen und Redakteur:innen informieren tagtäglich über aktuelle Wetterlagen und Trendprognosen. Ein präziser Niederschlagsradar, thematische Wetterkarten, Biowetter, HD Live Webcams sowie ausführliche News- und Ratgeberartikel runden das umfassende Angebot via Webseite und App ab. Darüber hinaus präsentiert wetter.com TV den einzigen 24-Stunden-Wetterkanal im deutschen Fernsehen und produziert die Wettershows der ProSiebenSat.1-Gruppe. Mit METEONOMIQS nutzt wetter.com seine weltweite Wetterexpertise, um Unternehmen durch wetterbasierte Datenlösungen voranzubringen."Mit dieser Partnerschaft heben wir das technische Niveau des Livestreamings für wetter.com auf eine neue Stufe. Unser Team freut sich, die Infrastruktur und den Support zu liefern, die wetter.com und seine Kunden benötigen, um ihre Zuschauer mit innovativen Produkten zu begeistern." - [Jessica Karkut, Direktorin Special Projects]