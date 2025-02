Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wahlsieg der Union und die anstehenden Koalitionsverhandlungen mit der SPD, die vermutlich nicht einfach sein werden, haben an den Finanzmärkten keine sichtbaren Spuren mehr hinterlassen, so die Analysten der Helaba.Während der Euro gegenüber dem US-Dollar seitwärts tendiere, habe der deutsche Aktienmarkt nach einem volatilen Handelsverlauf knapp im Minus geschlossen. Am Rentenmarkt sei es zu einer kleinen Erholung gekommen, und damit würden Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren weiterhin unterhalb der 2,50%-Marke rentieren. Dennoch werde die Bundkurve im Trend steiler, und der 10/2-Renditespread habe mit zeitweise über 40 Basispunkten den höchsten Stand seit September 2022 erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...