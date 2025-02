BYD hat in zwei europäischen Ländern den Konfigurator für den Atto 2 freigeschaltet: In den Niederlanden und Frankreich ist er um die 30.000 Euro eingespreist. Für Deutschland gibt es noch keine Preismarke - die Einführung des elektrischen Kompakt-SUV erfolgt in der Bundesrepublik in knapp zwei Wochen. Die Preise des Atto 2 waren mit Spannung erwartet worden, denn BYD kündigte den Atto 2 im Januar als "preiswertes SUV für den europäischen Markt" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...