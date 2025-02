DJ DIW-Konjunkturbarometer steigt zum dritten Mal in Folge

DOW JONES--Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hat im Februar seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Es stieg um 2,7 Punkte auf 90,4 Zähler. Es ist der dritte Anstieg in Folge. Damit liegt der Barometerwert aber weiter klar unter der neutralen 100-Punkte-Marke, die ein durchschnittliches Wachstum der deutschen Wirtschaft anzeigt. "Die Chancen stehen gut, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland im ersten Quartal zumindest nicht weiter sinkt", sagte DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik. "Die Binnennachfrage dürfte die Entwicklung etwas anschieben. Sorgenkind bleibt aber der Außenhandel, insbesondere die deutschen Exporte sind in den Wintermonaten deutlich zurückgegangen. Zudem sind die innen- und außenpolitischen Unsicherheiten hoch."

Zwar soll nach den Bundestagswahlen bis Ostern eine handlungsfähige neue Bundesregierung zustande kommen. Allerdings sei noch unklar, wie die zahlreichen Herausforderungen konkret angegangen werden sollen. US-Präsident Donald Trump habe nach seinem Amtsantritt viel Unsicherheit geschaffen, die auf der Weltwirtschaft laste, etwa hinsichtlich der wirtschafts- und handelspolitischen Ausrichtung. Neben den bereits beschlossenen Zollerhöhungen auf Stahl und Aluminium seien weitere Zölle - etwa auf Automobilimporte und pharmazeutische Erzeugnisse - zu befürchten.

Davon wäre unter Umständen auch die deutsche Wirtschaft stark betroffen, hieß es. Immerhin dürften die bisherigen Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank sowie die leichte wirtschaftliche Erholung im Euroraum der deutschen Wirtschaft wohl zumindest etwas Schwung verleihen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2025 04:30 ET (09:30 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.