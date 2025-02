Frankfurt am Main (ots) -Als Reiseform wird das Solo-Reisen immer beliebter. Das hat viele Gründe: die volle Flexibilität im Urlaub, das ultimative Abschalt-Programm vom Alltag, und auch spannende Gelegenheiten, mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Auch das digitale Zeitalter mit seinen vielen nützlichen Helfern wie Karten- und Wanderapps und Reiseplattformen mit allerlei Tipps, sorgt dafür, dass man heute deutlich entspannter eine Solo-Reise planen kann als noch vor einigen Jahren. Gerade Frauen stellen beim Alleinreisen aber auch aus guten Gründen große Ansprüche an ihre Destinationen, weil sie darauf vertrauen wollen, in ein Land oder eine Region zu reisen, wo sie sich sicher fühlen. Und in vielen Bewertungen der sichersten Reiseländer für Alleinreisende ist die Insel Irland ganz vorne dabei. Das gilt nicht nur am Weltfrauentag am 8. März. Zudem gilt eine Frau als Schutzpatronin der Insel, St. Brigid ist eine von 3 Nationalheiligen Irlands. Sie feiert ihren Ehrentag am 1. Februar und steht für starke Frauen.Der World Peace Index listet Irland ganz weit obenEin Indikator, der dies durch mehrere statistische Faktoren belegt, ist etwa der World Peace Index des internationalen Institute for Economics and Peace (IEP). Darin steht die Republik Irland derzeit im weltweiten Vergleich zwischen 163 Ländern auf Platz 2 hinter Island. Das Vereinigte Königreich, zu dem die Region Nordirland gehört, steht auf Rang 34, Deutschland auf 20. Untersucht werden dafür Statistiken zu Kriminalitätsraten, Militärausgaben und Importen wie Exporten im Waffensektor. Die Republik Irland liegt hier im internationalen Vergleich regelmäßig auf einem der vordersten Plätze. Auch das gesamte Vereinigte Königreich, das seine Platzierung weiter hinten vor allem Kennzahlen im militärischen Bereich wie etwa der Verfügbarkeit von Nuklearwaffen verdankt, gilt in den meisten alltäglichen Bereichen als ähnlich sicher.Herzliche Menschen und gute VerkehrsanbindungenDass die irische Insel nicht nur sicher, sondern auch empfehlenswert für Solo-Reisende ist, zeigt aber auch immer wieder eine große Anzahl an Medien- und Blogbeiträgen, die die Insel als Reiseziel empfehlen und mit Reisetipps versehen. Zu den Gründen, die hier immer wieder betont werden, zählen vor allem die warme und herzliche Art der Bevölkerung, die Vielzahl an guten, für Alleinreisende geeigneten Unterkünften sowie die Tatsache, dass man bei Ausflügen, Stadtführungen oder im Pub - wenn man das möchte - einfach Anschluss finden kann. Dazu kommen die vielseitigen Wanderregionen und Nationalparks der Insel, von denen etliche mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. Wer sich in der Einsamkeit der Natur unsicher fühlt, findet über die ganze Insel verteilt zahlreiche Ausflugsklassiker wie Glendalough in den Wicklow Mountains, den Giant's Causeway in Nordirland, die Cliffs of Moher im County Clare oder belebte Nationalparks wie Killarney oder Connemara an der Atlantikküste, wo man zwischen Sonnenauf- und -untergang eigentlich selten allein ist.Auch die irische Hauptstadt Dublin taucht immer wieder in Listen von Städten auf, die Solo-Reisenden besonders gute Voraussetzungen bietet. Das liegt mitunter auch an der Vielfalt an Sehenswürdigkeiten von den National Botanic Gardens bis zum Guinness Storehouse. Obwohl die Innenstadt kompakt und gut zu Fuß zu erkunden ist, sorgt auch ein dichtes Netz aus öffentlichem Nahverkehr dafür, dass Alleinreisende sicher zurück zur Unterkunft kommen.Tipps am Rand zwischen Nord und SüdEin guter Anlass, um allein nach Irland zu reisen und unterwegs so ziemlich garantiert Kontakte zu knüpfen, sind über das gesamte Jahr zahlreiche Festivals, die neben Kunst und Musik auch Kulinarik und viele weitere Themen zum Inhalt haben. Zu den Klassikern, die jährlich stattfinden, zählen das Cork Jazz Festival, die Dublin Writers Week, das Opernfestival von Wexford oder das Galway Oyster Festival. Auch Feiertage wie St. Patrick's Day am 17. März - der wichtigste Feiertag auf der Insel - und Halloween am 31. Oktober schaffen mit den überall auf der Insel stattfindenden Festivitäten ein ganz besonderes Flair. Richtiggehend einzigartig für alle, die auf Partnersuche sind, sind das Lisdoonvarna Matchmaking Festival und seine speziell an die Queer-Community gerichtete Ausgabe The Outing, die jährlich im September bzw. Februar Tausende Singles in die Grafschaft Clare locken.HintergrundAuch wenn Irland generell zu den sichersten Reiseländern gehört, ist es gerade für alleinreisende Frauen dennoch empfehlenswert, einige der wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen zu kennen, die für Reisen überall auf der Welt sinnvoll sind. Dazu gehört, dass man sich, bevor man zu einem Ausflug oder einer Wanderung aufbricht, gut etwa bei Vermietern erkundigen kann, ob eine Route oder ein Ausflugsziel einen unsicheren Ruf haben könnte. Zudem gilt es, besonders gut darauf zu achten, für Notfälle ein funktionierendes Handy, bei Bedarf auch mit Powerbank, dabeizuhaben. Ortsunabhängig wichtigste Regel beim Solo-Reisen ist außerdem, dass man Freunde und Familie zu Hause oder in einigen Fällen auch die Vermieter in die Reisepläne des Tages einweiht und zur Sicherheit gegebenenfalls eine geplante Rückkehrzeit angibt.