Der US-amerikanische Solarpanelhersteller First Solar verzeichnete im vierten Quartal trotz Umsatzsteigerung einen Gewinn unter den Markterwartungen. Das Unternehmen meldete einen Gewinn pro Aktie von 3,65 Dollar für das am 31. Dezember abgeschlossene Quartal, was deutlich unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 4,83 Dollar liegt. Der Quartalsumsatz belief sich auf 1,5 Milliarden Dollar und übertraf damit knapp die Prognosen von 1,49 Milliarden Dollar. Die Aktie reagierte im vorbörslichen Handel mit einem Anstieg von etwa zwei Prozent, was auf eine gewisse Erleichterung der Anleger hindeutet, da der Umsatz die Befürchtungen übertreffen konnte.

Zurückhaltender Ausblick für das Geschäftsjahr 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 gibt First Solar eine breitere Prognosespanne als in früheren Jahren bekannt. Das Unternehmen erwartet einen Gewinn pro Aktie zwischen 17,00 und 20,00 Dollar, während Analysten im Durchschnitt mit 20,17 Dollar rechneten. Der prognostizierte Jahresumsatz soll sich zwischen 5,3 und 5,8 Milliarden Dollar bewegen, was den Markterwartungen von 5,52 Milliarden Dollar entspricht. Als Begründung für diese vorsichtige Haltung nennt First Solar erhebliche Unsicherheiten im aktuellen politischen Umfeld und begrenzte Möglichkeiten, stornierte oder neu zugewiesene Lieferungen auszugleichen. Experten von Wolfe Research weisen darauf hin, dass einige Kunden aufgrund dieser Unsicherheiten bei Politik und Zöllen ihre Lieferungen in das Folgejahr verschoben haben, während andere sich für Lieferverschiebungen innerhalb des gleichen Jahres entschieden haben. Dies könnte zu einer verstärkten Umsatzgewichtung in der zweiten Jahreshälfte führen, was laut den Analysten ein anhaltender Belastungsfaktor im Jahresverlauf sein könnte.

