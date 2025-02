Uslar (ots) -Der Bikeleasing-Service hat beim diesjährigen SAZbike-Ranking der besten Handelspartner 2024 in der Kategorie Leasing erneut den zweiten Platz belegt. Diesen teilt sich das Unternehmen mit Dauersieger JobRad, die vom Newcomer Linexo by Wertgarantie vom ersten Platz verdrängt wurden. Dass der Bikeleasing-Service seine Position im Ranking dennoch verteidigen konnte, ist ein starkes Zeichen für die hohe Anerkennung, die der Anbieter im Fachhandel genießt."Diese Platzierung ist eine Bestätigung unserer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Fachhandel. Seit der Gründung des Bikeleasing-Service ist es mein und unser Anspruch, den Händlerinnen und Händlern die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu bieten - mit fairen Konditionen, einfacher Abwicklung und einer kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Services. Dass wir erneut zu den Top-Anbietern zählen, bestätigt unser Engagement. Wir möchten uns beim gesamten Fachhandel für diese Anerkennung bedanken", freute sich Bastian Krause, Gründer und CEO des Bikeleasing-Service, über die Auszeichnung, die im Rahmen des SAZbike-Prolog, der am 20.02.2025 in Dreieich stattfand, verliehen wurde.Optimierte Retail-Strategie und erweitertes Service-AngebotDie Platzierung im SAZbike-Ranking bestätigt, dass der Bikeleasing-Service Vieles von dem, was der Fachhandel fordert, bereits umsetzt. Erst kürzlich appellierten einige Händler in einem offenen Brief an eine erfolgreichere Gestaltung der Zusammenarbeit seitens der Leasing-Anbieter. Der Bikeleasing-Service setzt sich seit jeher für die Interessen des Fachhandels ein und bietet bereits viele der gewünschten Verbesserungen. "Gemeinsame Demo-Tage mit dem Fachhandel sowie Schulungen für die Bikeleasing-Partnerhändler gehören seit Jahren zu unserem Konzept. Zur weiteren Optimierung unserer Retail-Strategie haben wir in den letzten Monaten in den Aufbau eines dedizierten Demotags-Teams sowie in die Re-Strukturierung im Retail Bereich mit einer neuer Consulting Strategie und Key-Account Betreuung investiert", erläutert Bikeleasing-CSO Sebastian Pangels die strategischen Entscheidungen des Unternehmens zur Förderung des Fachhandels.Darüber hinaus bietet der Bikeleasing-Service seinen Partnerhändlern persönliche Inhouse-Schulungen, Store-Beratungen, Akquise-Trainings sowie diverse Kommunikations- und Werbemittel zur optimalen Integration des Bikeleasing-Angebotes in den Fachgeschäften. Mit den neu geschaffenen Stellen sowie der Optimierung der gesamten Retail-Struktur gewährleistet der Dienstrad-Leasinganbieter ab sofort noch besseren und individuelleren Service für seine Partnerhändler."Gemeinsam die Zukunft des Dienstrad-Leasings gestalten"Das positive Abschneiden im Ranking bestätigt, dass die Strategie der engen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit des Bikeleasing-Service mit dem Fachhandel honoriert wird. Deswegen wird das Unternehmen diesen Fokus auch in Zukunft beibehalten. "Wir werden unser Angebot weiter ausbauen und freuen uns auf den Dialog mit unseren Partnerhändlern, um gemeinsam die Zukunft des Dienstrad-Leasings aktiv zu gestalten", so Krause.Über den Bikeleasing-ServiceSeit 2015 gehört der Bikeleasing-Service zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstrad-Leasing. Das Unternehmen sticht im Wettbewerb nicht nur durch das reine Leasing von Fahrrädern hervor, sondern beeindruckt vor allem mit einem umfassenden Servicepaket. Besonders die hausinterne Schadensabteilung und der weitreichende Versicherungsschutz setzen neue Standards im Kundenservice.Dieses Konzept findet großen Anklang: Über 70.000 Unternehmen mit mehr als 3,6 Millionen Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum setzen bereits auf die Leistungen des Bikeleasing-Service. Dank eines beständig wachsenden Netzwerks von mittlerweile 8.000 lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und ausgewählten Onlinehändlern können Kunden ihr persönliches Dienstrad bequem auswählen.An den Unternehmensstandorten in Uslar, Vellmar, Berlin, München, Freiburg, Landshut und Innsbruck sind zurzeit rund 400 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.Pressekontakt:Linda VolkmannHead of CommunicationsE-Mail: presse@bikeleasing.deTelefon: +49 (0) 55 71 / 30 26 - 2104https://bikeleasing.de/presseOriginal-Content von: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166262/5979293