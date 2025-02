NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Mit Blick auf das vorab vorgelegte Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahr hätten alle Kennziffern über den Erwartungen gelegen, schrieb Analystin Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der bestätigte Dividendenvorschlag und auch die Ziele für 2025 erschienen recht konservativ./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 02:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 02:38 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008303504