Die Aktie von Hims & Hers Health Inc. (ISIN: US4330001060) stürzte am Dienstag um -22,32 % ab und schloss bei 39,86 USD. Damit wurde ein großer Teil der jüngsten Kursgewinne zunichtegemacht. Technische Analyse: Starker Abverkauf nach steilem Anstieg Gleitende Durchschnitte: Der Kurs notiert weiterhin über der 20-Tage-Linie (37,35 USD), 50-Tage-Linie (35,36 USD) und 200-Tage-Linie (25,98 USD). Trotz ...

