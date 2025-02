DJ PTA-News: Frequentis AG: Kolumbianische Luftwaffe stärkt Luftverteidigungssysteme mit FREQUENTIS-Kommunikationstechnologie

Wien (pta/26.02.2025/11:00) - * Frequentis modernisiert die Luftverteidigungssysteme der kolumbianischen Luftwaffe (FAC) und die Hälfte von Kolumbiens militärischen Flugsicherungsstandorten * Verbesserung und Anpassung der Kommunikationsinfrastruktur als Vorbereitung für die neuen Anforderungen künftiger kritischer Missionen

Frequentis hat mit der Modernisierung der iSecCOM-Kommunikationssysteme der FAC einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung der kolumbianischen Verteidigungsfähigkeiten erreicht. Die Modernisierung umfasst Updates der Luftverteidigungssysteme der FAC sowie der Hälfte der landesweiten militärischen Flugsicherungsstandorte. Kolumbiens strategische Lage als Brücke zwischen Nord- und Südamerika macht das Land zu einem Schlüsselakteur in der globalen Verteidigung und Sicherheit.

Dieses bedeutende Upgrade integriert hochmoderne Kommunikationstechnologien und bringt der FAC eine sichere Echtzeit-Datenübertragung und verbesserte Missionskoordination. Die Modernisierung stellt sicher, dass die Luftverteidigungssysteme sowie die militärischen Flugsicherungsfähigkeiten den höchsten internationalen Standards entsprechen, mit einer skalierbaren Infrastruktur, die den künftigen Betrieb nahtlos unterstützt.

Die kolumbianische Luftwaffe legt großen Wert auf die Expertise und Professionalität von strategischen Partnern wie Frequentis, die maßgeschneiderte Lösungen liefern, um ihren speziellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Frequentis hat ein umfassendes Verständnis der operativen Anforderungen gezeigt, fortschrittliche technologische Tools bereitgestellt und sich so als verlässlicher Partner bei kritischen Missionen etabliert.

Frequentis' Technologie erhöht nicht nur die Effizienz und Verlässlichkeit des Betriebs, sondern sichert auch die Kommunikationsinfrastruktur der FAC, indem sie eine rasche Anpassung an sich verändernde Verteidigungsbedürfnisse ermöglicht. Die über 20-jährige Zusammenarbeit zwischen Frequentis und der FAC zeigt das gegenseitige Vertrauen und ein gemeinsames Streben nach operativer Exzellenz.

"Kolumbien ist ein Referenzpunkt im globalen Verteidigungsmarkt", sagt Peter Skiczuk, Vice President Defence bei Frequentis. "Mit der Entscheidung für Frequentis-Lösungen bekräftigt die kolumbianische Luftwaffe ihr Vertrauen in die Qualität, Verlässlichkeit und Innovation unserer Systeme für kritische Kommunikation. Dieses Projekt ist der nächste Schritt in unserer langjährigen Partnerschaft, in deren Rahmen wir weiterhin moderne, sichere Lösungen für die Zukunft der Verteidigung anbieten werden."

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen weltweit auf die verlässlichen Kommunikations- und Informationssysteme von Frequentis.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und Kommunikation im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Mit einem Marktanteil von 30% ist das High-Tech-Unternehmen Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die zivile Flugsicherung.

Der Weltkonzern mit über 2.300 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

