MultiBank Group, das weltweit größte Finanzderivate-Institut mit Hauptsitz in Dubai, hat beim Smart Vision Summit Oman 2025, der am 12. und 13. Februar in Muscat stattgefunden hat, den Titel "Best Prime Trading Broker" erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250225308860/de/

MultiBank Group Recognized as Best Prime Trading Broker 2025 at Smart Vision Summit Oman! (Graphic: Business Wire)

Bei dem Summit, einem renommierten internationalen Forum, versammeln sich Wegbereiter in der Technologie und erfahrene Fachleute, um die neuesten Trends in den Bereichen Investment und Fintech zu besprechen. Diese Auszeichnung betont den Schwerpunkt der MultiBank Group, der auf der Bereitstellung erstklassiger Maklerdienste und Handelslösungen für ihre globale Kundschaft liegt.

Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group, sagte: "Die Ernennung zum 'Best Prime Trading Broker' beim Smart Vision Summit Oman 2025 ist ein wichtiger Moment für uns. Sie ist eine Anerkennung unserer Bestrebung, unvergleichliche Liquidität, modernste Handelsinfrastruktur und maßgeschneiderte Dienstleistungen für institutionelle Investoren und Privatanleger anzubieten. Die Verfolgung von Innovation und betrieblicher Exzellenz hat weiterhin oberste Priorität für uns."

Die renommierte Anerkennung festigt die Führungsposition der MultiBank Group im Sektor und unterstreicht ihr agiles Vorgehen im Hinblick auf die wachsenden Anforderungen der globalen Märkte.

Ihre innovative Plattform bietet Benutzern wettbewerbsfähige Preise und Zugang zu über 20.000 Finanzinstrumenten, darunter Devisen, Metalle, Rohstoffe, Indizes, Aktien und digitale Vermögenswerte. Auf Grundlage moderner Technologie und grenzüberschreitender Regulierung liefert die MultiBank Group eine sichere, transparente und effiziente Markterfahrung.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 hat sich die MultiBank Group eine Kundschaft von mehr als 2 Millionen Kunden in 100 Ländern aufgebaut und verfügt über ein tägliches Handelsvolumen von über 25,6 Milliarden US-Dollar. Sie ist in wichtigen globalen Finanzzentren vertreten und kann mehr als 70 Branchen-Awards vorweisen. Damit stärkt sie weiter ihre Position als vertrauter führender Anbieter von Derivaten.

ÜBER MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien, USA, gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, der über 2 Million Kunden in 100 Ländern betreut und ein tägliches Handelsvolumen von über 25,6 Milliarden US-Dollar vorweisen kann. Die Gruppe ist für ihre innovativen Handelslösungen, ihre strenge Einhaltung von Vorschriften und ihren hervorragenden Kundenservice bekannt und bietet eine Reihe von Maklerdienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen an. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 17 der renommiertesten Finanzbehörden weltweit reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 auf eine Vielzahl von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 70 Finanzpreise für ihre Handelskompetenz und die Einhaltung von Vorschriften erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der MultiBank Group.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250225308860/de/

Contacts:

mohammad.shakfeh@multibankfx.com

00971585754191