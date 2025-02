Der Halbleiterzulieferer verzeichnet trotz Gewinneinbußen im dritten Quartal 2024 einen beachtlichen Kursanstieg von 12% gegenüber dem Januartief.

Die Aktie des deutschen Halbleiterzulieferers Aixtron verzeichnet aktuell bemerkenswerte Kursgewinne an der Börse. Im Xetra-Handel kletterte das Wertpapier am Nachmittag um 0,6 Prozent auf 14,23 Euro, nachdem es im Tagesverlauf sogar bis auf 14,38 Euro gestiegen war. Bereits am Vormittag hatte sich die Aktie mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 13,97 Euro im Aufwärtstrend gezeigt. Besonders erfreulich ist die Entwicklung für Anleger, da sich der Kurs mittlerweile deutlich vom 52-Wochen-Tief bei 12,69 Euro entfernt hat. Mit dem aktuellen Kursstand liegt die Aixtron-Aktie nun mehr als 12 Prozent über diesem Tiefpunkt vom Januar 2025. Allerdings bleibt der Weg zum 52-Wochen-Hoch noch weit: Um das im Februar 2024 erreichte Niveau von rund 33 Euro wieder zu erreichen, müsste der Kurs um mehr als 130 Prozent zulegen.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Trotz des jüngsten Aufwärtstrends bewerten Marktexperten die Zukunftsaussichten von Aixtron mit Zurückhaltung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 17,53 Euro, was immerhin noch Potenzial nach oben signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 1,04 Euro je Aktie. Diese verhaltene Einschätzung basiert unter anderem auf den jüngsten Quartalszahlen. Im dritten Quartal 2024 musste Aixtron einen Umsatzrückgang von 5,25 Prozent hinnehmen. Der Umsatz sank auf 156,33 Millionen Euro, verglichen mit 164,99 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Auch das Ergebnis je Aktie ging von 0,35 Euro auf 0,27 Euro zurück. Anleger richten ihren Blick nun bereits auf die kommende Ergebnisvorlage für das vierte Quartal 2024, die für Ende Februar 2025 erwartet wird.

