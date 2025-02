Linz (www.anleihencheck.de) - Eine leicht angestiegene Inflation und ein robustes Wirtschaftswachstum kennzeichneten die japanische Wirtschaft in den letzten Monaten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzins sei Anfang des Jahres auf 0,50% erhöht worden und der Yen habe in der Folge an Stärke gewinnen können. Zu beachten gelte jedoch, dass sich die Bank of Japan bei Zinsentscheidungen primär an der Kernrate (2,4%) orientiere und der jüngste Anstieg der Gesamtrate auf die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise zurückzuführen sei. Oberbank rechne in diesem Jahr (Q3/Q4) allerhöchstens mit einer zusätzlichen kleinen Erhöhung des Leitzins um 0,25%. Mittlerweile notiere EUR/JPY 156,50 etwa auf dem Tiefststand vom letzten Herbst. Yen Verkäufer sollten unbedingt auf dem aktuellen Niveau zuschlagen. (26.02.2025/alc/a/a) ...

