Berlin (ots) -Die Heiters heiraten live auf BILD.de: Die Hochzeit des Reality-TV-Paares Mike Heiter und Leyla Lahouar findet am 30. August 2025 an der Amalfi-Küste statt. BILD zeigt die emotionale Trauung im Livestream für alle BILDplus-Abonnenten mit zusätzlichem Wedding-Pass (https://www.bild.de/specials/premium-event/mike-heiter-und-leyla-lahouar-heiraten-hochzeit-hier-exklusiv-bei-bild-ansehen-67bc9a285cbd13341d0e501f).BILD begleitet das Paar schon vor der Hochzeit mit einer vierteiligen Doku-Soap. "Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!" zeigt die beiden bei den Hochzeitsvorbereitungen, bietet exklusive Einblicke in die Verlobungsfeier, die Brautkleid- und Anzugsuche und die Junggesellenabschiede.Produziert wird die BILD-Doku-Soap von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions (u. a. "Promi Big Brother", "Promis unter Palmen").Leyla Lahouar und Mike Heiter: "Unsere Reise begann vor den Kameras: Wir haben uns im TV kennengelernt, dort verlobt - und nun möchten wir unsere Community auch an unserer Hochzeit teilhaben lassen. Mit BILD haben wir den perfekten Partner gefunden, um die Dokumentation unserer Hochzeit so umzusetzen, wie wir es uns wünschen - authentisch, emotional und respektvoll. Gemeinsam schaffen wir eine einzigartige Reise voller Liebe, Freude und unvergesslicher Momente."Rainer Laux, Rainer Laux Productions: "Wir freuen uns sehr, die erste große Doku-Soap mit vier Folgen und einer Live-Hochzeit von Leyla und Mike für BILD zu produzieren."Tanja May, BILD-Vize-Chefredakteurin: "Leyla und Mike sind echte Superstars im Reality-TV und haben in verschiedenen beliebten Formaten nicht nur das Publikum begeistert, sondern auch ihr gemeinsames Glück gefunden. Wir freuen uns, ihre Reise ins Eheleben exklusiv bei BILD zu begleiten - mit großen Emotionen, einzigartigen Einblicken und einem Live-Event, das ihre Fans hautnah miterleben können."Mike Heiter ist bekannt aus mehreren Reality-TV-Shows, darunter "Fame Fighting" und "Das Sommerhaus der Stars". Sein Reality-TV-Debüt feierte er 2017 bei "Love Island". Im Januar 2024 lernte er im RTL-Dschungelcamp seine Verlobte Leyla Lahouar kennen, die die Dschungelkrone nur knapp verfehlte. Zuvor nahm sie bei "Der Bachelor" und "Bachelor in Paradise" teil, aktuell ist Leyla Lahouar bei "Let's Dance" zu sehen.