Köln (ots) -Die ehemalige Fußballerin Almuth Schult, Schalke-Vorstandsmitglied Christina Rühl-Hamers, Hockey-Nationalspielerin Selin Oruz, Boxerin Nadine Apetz und Para-Kanutin Edina Müller - der Podcast "Sportschau F" rückt inspirierende Frauen aus dem Sport ins Rampenlicht: ihre Geschichten, ihre Leistungen und ihre Perspektiven. Die Moderatorinnen Freddie Schürheck und Kerstin von Kalckreuth machen sich dafür auf den Weg zu den Frauen und stellen Fragen, die tiefer gehen als gewöhnlich.Was treibt Frauen im Sport an? Wie überwinden sie Widerstände? Und welche außergewöhnlichen Geschichten haben sie zu erzählen? Diesen Themen geht der neue Podcast "Sportschau F - inspirierende Frauen aus dem Sport" auf den Grund, der in Zusammenarbeit mit WDR 5 entstanden ist und den gleichnamigen Instagram-Kanal des NDR im Audiobereich erweitert. Darin geht es zum Beginn des Weltfrauenmonats März ab dem 2. März 2025 um Frauen, die den Sport und die Gesellschaft prägen und verändern - mit Mut, Leidenschaft und einem unerschütterlichen Glauben an sich selbst.Starke Frauen und persönliche EinblickeIn "Sportschau F" geben Frauen aus der gesamten Welt des Sports sehr persönliche Einblicke in ihre Karriere und ihr Privatleben: Die Ex-Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult erzählt, wie sie es von einem Bauernhof in Niedersachsen auf die große Fußballbühne geschafft hat und wie sie mit Vorurteilen gegen sich als Spielerin und Mutter umgeht. Hockey-Nationalspielerin Selin Oruz berichtet von der Gratwanderung zwischen Leistungssport und Medizinstudium und Schalke-Vorstandsmitglied Christina Rühl-Hamers schildert die Herausforderungen, die eine Führungsposition in der Männerdomäne Profifußball mit sich bringt.Die Geschichten hinter den ErfolgenModeriert wird der Podcast von Freddie Schürheck (1LIVE) und Sportschau-Reporterin Kerstin von Kalckreuth. Ausgestattet mit Podcast-Equipment, reisen sie zu den Frauen, um persönlich und ehrlich darüber zu sprechen, was der Sport ihnen abverlangt, was er ihnen gibt und was er sie lehrt."Sportschau F"-Gastgeberin Freddie Schürheck: "Wir lachen gemeinsam über lustige Anekdoten, freuen uns über Siege und sprechen aber auch ganz offen über Ängste, Selbstzweifel und Herausforderungen, denen sich die Frauen in ihrer Karriere stellen. In unserem Podcast haben wir die Zeit, auf die Geschichten hinter ihren Erfolgen zu schauen."Im Vorfeld des Weltfrauentags erscheinen die ersten fünf Folgen von "Sportschau F - Inspirierende Frauen aus dem Sport" am Sonntag, dem 2. März 2025 in der ARD-Audiothek, im Radio bei WDR 5, auf sportschau.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ab dem 16. März 2025 gibt es dann alle zwei Wochen jeweils eine neue Folge."Sportschau F - inspirierende Frauen aus dem Sport" ab dem 2. März 2025 in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/sportschau-f-inspirierende-frauen-aus-dem-sport/14079077/)Pressekontakt:WDR Kommunikation, 0221-220-7100, kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5979341