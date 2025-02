Die energenta AG setzt ihren strategischen Wandel fort und fokussiert sich stärker auf das Segment "Regranulate & Compounds". Mit dem erfolgreichen Verkauf der 50%igen Beteiligung an der Energenta Ersatzbrennstoffe GmbH (EBS) und der dazugehörigen Immobilie in Ochtrup schärft das Unternehmen sein Profil als Pure Play im Kunststoffrecycling. Der Erlös (ca. EUR 19 Mio., Schätzung der mwb) aus der Transaktion wird 1) zur deutlichen Reduzierung der Verschuldung und 2) für die gezielte Expansion in margenstarke Recyclingsegmente verwendet. energenta will die Kapazität von derzeit 4.000 Tonnen pro Jahr auf 12.000 Tonnen pro Jahr verdreifachen, um von den regulatorischen Rahmenbedingungen der EU (die mindestens 2030 in Kraft treten) und der steigenden Marktnachfrage nach nachhaltigen Kunststofflösungen zu profitieren. mwb research bekräftigt die KAUFEN-Empfehlung mit einem leicht reduzierten Kursziel von EUR 3,60 (alt EUR 4,30) aufgrund der mittelfristig geringeren Profitabilität (EBIT-Marge 4% im GJ26 vs. 8% im GJ23), die sich jedoch langfristig erholen sollte. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/energenta%20AG