MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Add" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die hohen Verkaufserlöse in Polen seien der Grund, warum der Immobilienkonzern im abgelaufenen Jahr die Erwartungen für den operativen Gewinn (FFO II) deutlich übertroffen habe, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der FFO II umfasst auch Verkäufe. Doch auch das Vermietungsgeschäft in Deutschland und Polen sei stark gewesen./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 08:44 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008303504